Carmen Dan si colonelul Paraschiv, chemati in Comisia pentru Drepturile Omului. Se cere si desecretizarea raportului MAI

Audierile vor avea loc in 18 septembrie, incepand cu ora 11:00, la Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor.Scopul membrilor comisiei este acela de a stabili daca la protestele organizate in data de 10 august au fost respectate drepturile si libertatile cetatenesti, a declarat Adriana Saftoiu , deputat PNL Invitatia vine dupa ce, in Comisia de aparare din Senat, a fost eliminat, marti, de pe ordinea de zi punctul referitor la audirea prefectului Capitalei Speranta Cliseru si a ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la protestul din 10 august. Solicitarea a venit din partea senatorului PSD Presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, Marcel Vela, i-a trimis miercuri ministrului de Interne, Carmen Dan, o scrisoare prin care solicita desecretizarea raportului MAI cu privire la evenimentele din 10 august, care a fost trimis luni Comisiei."Doamna ministru, tinand cont de continutul Informarii privind manifestatia de protest desfasurata in Municipiul Bucuresti, in data de 10.08.2018, trimisa Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului la data de 3.09, a.c, inregistrat cu nr. XXV/S/59/03.09.2018, care are caracter secret de serviciu, nu strict secret sau strict secret de importanta deosebita, coroborat cu necesitatea consultarii si studierii acesteia de catre parlamentarii interesati, va solicitam desecretizarea documentului mentionat mai sus", se arata in solicitarea trimisa de presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, Marcel Vela, catre ministrul de Interne, Carmen Dan.Presedintele Comisiei solicita totodata blurarea detaliilor care fac obiectul necesitatii drepturilor legale privitoare la protectia datelor si a standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate."Pentru respectarea pastrarii confidentialitatii unor date si infotmatii secrete de serviciu, potrivit art.24 din HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, precum si cele referitoare la necesitatea drepturilor legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal, va rugam sa blurati detaliile care fac obiectul acestui act normativ", mai scrie Vela in solicitare.Marcel Vela a declarat miercuri ca sunt multe informatii in raport care nu fac obiectul ueni secretizari."Raportul sa fie facut public din doua motive: aflarea adevarului cat mai repede posibil si pentru ca opinia publica, presa, toti cei interesati sa poata face impreuna o dezbatere pe tema acestui raport. Sunt foarte multe neconcordante acolo, sunt foarte multe informatii care nu arata neaparat profesionalismul unui raport al unei asemenea institutii, cred ca 90% din raport putea fi luat doar din stirile dvs din presa audio sau video pentru ca este absolut calendarul evenimentelor si foarte putine date concrete despre ce ne-ar fi interesat pe noi ca si comisie sau pe dvs ca opinie publica", a afirmat Marcel Vela, in Parlament.