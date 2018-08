Carmen Dan sustine ca jandarmii au fost coordonati in Piata Victoriei de un procuror militar. Parchetul Militar o contrazice

"Sunt unii care-si doresc cu orice chip sa scape de ministrul de Interne si de Guvern"

De la Parchetul Militar Bucuresti nu a fost niciun procuror care sa faca parte din centrul mobil de comanda

Ziare.

com

"Nu am ce sa-mi reprosez, am facut ceea ce trebuia sa faca un ministru de Interne responsabil. (...) Daca in urma verificarilor sau in urma sesizarilor vor reiesi si astfel de aspecte, bineinteles ca se vor lua masurile legale. Eu nu am incurajat niciodata niciun fel de abuz", a declarat Carman Dan, care a precizat ca "ramane de actualitate" ce a spus sambata.Ea a spus ca a auzit "foarte multe inventii care nu pot fi numite stiri" despre faptul ca ar fi constituit "diverse celule, diverse comitete"."Eu cred ca sunt unii care-si doresc cu orice chip sa scape de ministrul de Interne si de Guvern. Zic sa ramanem intr-o stare de normalitate. Ce am declarat atunci sustin si acum, pana la urma sunt acele verificari care se vor face, sunt la dispozitia organelor de ancheta, chiar imi doresc ca acestea sa-si faca treaba si sa stabileasca in ce mod ministrul si-a exercitat competentele plecand de la ideea pe care am sustinut-o si cu ocazia iesirii mele de sambata, ca nu mi-am depasit in niciun fel competentele legale, iar", a afirmat Carmen Dan.In schimb, prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a subliniat, tot marti, ca niciun procuror militar nu a fost in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor de vineri seara, cand au avut loc violente, contrazicandu-l astfel pe ministrul de Interne.Intrebat, marti, daca poate confirma declaratiile publice facute de purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei potrivit carora un procuror militar a gestionat situatia juridica a evenimentelor din Piata Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar a negat aceasta informatie, care de altfel a fost facuta publica si de ministrul de Interne Carmen Dan."Veau sa va comunic faptul ca in dupa amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si s-a si raspuns in sensul ca acest demers de a desemna un procuror sa faca parte din centrul de comanda mobila inaintat excede competentelor profesionale si deontologiei profesionale. (...) Va asigur ca nu.", a afirmat procurorul Ionel Corbu.De asemenea, intrebat daca, din punct de vedere legal, la interventie ar fi trebuit sa fie prezent un procuror militar, Corbu a raspuns: "Sub nicio forma".