Cazul batranului mort dupa ce a fost gazat pe 10 august: Expertiza medico-legala e gata dupa 5 luni

"O parte din analizele toxicologice au fost facute la Bucuresti, la INML, iar restul analizelor in Alexandria. La inceputul saptamanii viitoare urmeaza sa ajunga la Parchetul din Teleorman. Atunci, familia va avea acces la aceasta proba. Dupa ce vom afla rezultatele, vom vedea daca este nevoie de o contra-expertiza", a declarat Ioana Mates pentruFamilia lui Gazea a fost la Parchetul General in luna septembrie 2018, unde a depus o plangere in care cerea sa se stabileasca vinovatii de moartea batranului.Avocata Ioana Mates declara atunci ca asteapta concluziile raportului de expertiza medico-legala sa vada cine va fi in masura sa faca cercetari in aceasta cauza, dand se inteles ca dosarul ar trebui preluat de la Parchetul din Teleorman, la Parchetul General."Noi prezumam atat o legatura de cauzalitate intre evenimentele din 10 august, dar si o culpa medicala, intrucat dansul nu a fost transferat in termen util de la Spitalul Judetean Alexandria la Spitalul Bucuresti, unde se facusera demersuri pentru ameliorarea starii acestuia", explica avocata.v-a dezvaluit in vara trecuta, din surse medicale, procesul care ar fi dus la moartea lui Ilie Gazea. Gazele lacrimogene i-ar fi declansat o hemoragie interna care i-ar fi fost fatala batranului.Batranul a decedat pe 19 august in sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Alexandria din cauza hemoragiei interne."Jandarmii au atacat cu gaze lacrimogene de tip CS si DM, care i-au provocat tuse, stari de voma si hemoragie nazala. In urma tusei si a starilor de voma, reactie la gazele lacrimogene, varicele esofagiene s-au fisurat si au declansat o indelungata hemoragie. Aceasta ruptura a varicelor esofagiene provocata de tuse, sughituri si voma poarta numele de sindromul Mallory-Weiss", aratau sursele medicale.