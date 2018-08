Ce a cautat Diaspora la protest? Tara lor, batjocorita si furata de unii care nu o respecta

Foto: Ciprian Apetrei & Octav Negrea

Paul-Liviu vine din Germania, unde lucreaza in IT. Inainte sa plece, a facut politica in Romania si a fost dezamagit. Este de parere ca sistemul care a pus stapanire peste tara dupa Revolutie a reusit sa se perpetueze, rotind diversi politicieni. Vine dintr-o familie de anticomunisti si este suparat pe actualul guvern.In acelasi timp spune ca nu trebuie sa ne predam in fata lui. Este o capacana sa credem ca orice am face nu se schimba nimic. Oamenii cinstiti trebuie sa aiba un cuvant de spus si asta vor obtine prin implicare.Florina este asistenta medicala in Belgia. Imi spune ca acolo a gasit sansele care i-au fost refuzate in tara. Unde i s-au cerut de la obraz bani pentru a isi pastra postul. In Belgia nu mi-a fost niciodata rusine ca sunt romanca, nu am avut niciodata probleme cu pacientii sau colegii A venit pentru copilul sau care are 15 ani si vrea sa se intoarca acasa. Vreau sa aiba unde sa se poata intoarce. De asta Florina se implica cat poate, a fost si spune ca va merge mereu la vot.Acelasi lucru il spune si Diana. Care locuieste in Olanda, unde a fondat un start-up in IT. A venit la miting pentru fiul sau, ca sa nu ii fie niciodata rusine ca este roman, pentru matusa sa, care la varsta pensionarii este obligata sa ingrijeasca batrani in strainatate pentru ca in tara nu are nicio oportunitate. Si pentru ea care, fiind plecata de atata timp, nu vrea sa isi reproseze ca nu face nimic pentru tara sa.A meritat un drum de 2.000 de km pentru asta. Dar este dezamagita de lipsa de sutinere din partea fratilor nostri romani care si acum, la 30 de ani de la Revolutie, prefera sa se uite la televizor in loc sa ne sustina in efortul de a crea un cadru civilizat in Romania. Are, pentru acestia, un mesaj:La cum stau lucrurile in Romania, nu aveti nimic de pierdut daca incercati.Aceste ganduri au punct comun dureros.O tara in care nu te poti intoace, caci nu vei fi niciodata dornic sa devii argatul lui Dragnea & banda lui de hoti aroganti.O tara in care nu se simt confortabil nici cei care castiga bine. Iulian, un corporatist cu venituri peste medie, care lucreaza in Bucuresti, mi-a explicat ca si-a creat o lume sigura pentru familia sa. Munceste foarte mult, dar are tot ceea ce ii trebuie. O locuinta frumoasa, scoli bune pentru copii, vacante. Dar cum paseste in afara acestei sfere, nimic nu este in regula.Si atunci nu putem fi nepasatori. De asta a venit in Piata, in putinul timp liber pe care il are, dupa o saptamana obositoare.Un diasporean care a plecat astazi inapoi in Spania a scris pe FB in timp ce trecea frontiera:O tara la care sa revii. O tara din care sa nu iti vina sa pleci. Despre asta este vorba.