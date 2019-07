Ce contin dosarele care au ajuns in instanta in cazul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august 2018

Dosarele care au ajuns in instanta

Dosarul I: "Furtul pistolului"

Principalele probe: inregistrarile video

Dosarul II: "Huliganii"

Probele cheie

in care au fost cercetati 18 huligani, iar jandarmii sunt parti vatamate, au ajuns in instanta si au inceput procesele. Rechizitoriile sunt semnate de procurori de la Parchetul Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 1. Dosarele au fost solutionate mai rapid deoarece in aceste cazuri au fost mai multe persoane arestate, iar probatoriul a fost administrat cu prioritate. Vorbim de declaratii ale martorilor, inregistrari video, interceptari telefonice sau recunoasteri ale jandarmilor. Cei mai multi huligani au recunoscut acuzatiile si au spus ca regreta faptele., in care jandarmii sunt parti vatamate, este in continuare pe masa procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1. Ancheta este "in rem" si sunt efectuate cercetari pentru fapte de violenta: aproximativ 300 de fapte de ultraj, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice etc.in care 560 de persoane sunt parti vatamate/parti civile si in care sunt cercetati mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne a fost declinat saptamana aceasta de procurorii militari din Parchetul General la DIICOT.Decizia de a declina ancheta vine dupa Jandarmeria s-a plans ca actiunile manifestantilor, prin amploarea si modul de desfasurare, au fost de natura sa puna in pericol securitatea nationala. Acuzatiile: tentativa la infractiunea de actiuni impotriva ordinii constitutionale.Dupa cum am aratat, cele doua dosare in care 18 protestatari au fost trimisi in judecata au ajuns in instanta de la finalul anului trecut. Procesele au fost in faza de Camera Preliminara, iar in luna iunie, magistratii au inceput judecarea lor.Este vorba de dosarelesi, aflate pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, care au termene de judecata pe 17 septembrie, respectiv 18 iulie, potrivit portalului instantelor.Unul dintre inculpati,, este judecat in ambele dosare, pentru fapte similare.Dosarul "Furtului pistolului", in care unul dintre protestatari a furat arma din dotare jandarmeritei Stefania Nistor, a fost primul caz care a ajuns in instanta, pe 29 noiembrie 2018. Un numar de 7 persoane sunt judecate in acest dosar instrumentat de Parchetul Capitalei.Cinci persoane sunt judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: Laurentiu Gabriel Ilie, Claudiu Florentin Tanase, Tudor Alexandru Sutoiu, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre. Este vorba de barbatii care apar pe inregistrarile video lovindu-i pe jandarmii, Stefania Nistor si Cristian Felega.In acelasi dosar, Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Daniel Dumitru, Mihail Gabriel Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, este judecat pentru uz de arma fara drept.Zeci de inregistrari video realizate de jandarmi, mass-media sau filme postate pe retele de socializare sunt probe cheie in acest caz. La acestea se adauga marturiile jandarmilor, declaratiile unor martori si interceptari telefonice.Pusi in fata probelor, cei mai multi dintre cei implicati au recunoscut acuzatiile.De exemplu,a spus ca a venit la protest singur. In momentul in care a vrut sa ajute un cetatean cazut, au fost jandarmi care i-ar fi dat cu spray paralizant. In scandalul creat, si-ar fi pierdut bratara de aur de la mana."Din cauza celor intamplate anterior si din cauza faptului ca mereu am lasat de la mine si nu am intervenit niciodata, fapt ce m-a determinat sa lovesc cu piciorul un jandarm. Astfel, am sesizat ca jandarmul respectiv este o femeie si am ajutat-o sa se ridice din multime. Nu stiu daca am tras de hainele jandarmului, dar nu stiu in ce zona am lovit jandarmul si cu ce intensitate", declara Ilie. Inregistrarile in cazul sau sunt probe acuzatoare.a povestit procurorilor ca inainte sa vina la protest a consumat la serviciu 7-8 beri, deoarece fusese ziua de nastere a unui coleg. El spune ca a reactionat nervos dupa ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, iar o grenada i-a trecut foarte aprape de ureche."In acest moment m-am enervat ca nu puteam sa stau nicaieri din cauza gazelor lacrimogene si m-am dus si eu in locul unde se aflau cei doi jandarmi, lovind cu piciorul pe unul dintre acestia in zona spatelui sau in picior," spune Tanase.povesteste ca a fost pasnic, pana cand au intervenit fortele de ordine, iar o parte dintre protestatari au sarit pe cei doi jandarmi lasati in urma."In acel moment am vazut ca are loc un conflict intre fortele de ordine si protestatari. Nu am realizat pe moment cati jandarmi se aflau in acea busculada. Am lovit si eu cu piciorul jandarmul aflat in acea busculada. Precizez ca am lovit jandarmul undeva in zona fesiera sau zona coapsei".a spus ca era sub influenta bauturilor alcoolice cand a venit la protest. Initial a recunoscut ca a lovit de 4-5 ori scuturile jandarmilor. Ulterior a recunoscut ca a lovit jandarmii.Un alt protestatar,, a povestit ca initial a vrut sa filmeze cu telefonul intreaga incaierare."Intre timp am fost gazat, in jurul meu se auzeau foarte multe instigari la violenta, si aceasta m-a influentat negativ prin luarea primei decizii gresite din viata, si anume de a lovi un jandarm," povesteste tanarul.Un numar de 12 persoane au fost trimise in judecata in cel de-al doilea dosar, al "Huliganilor", la sfarsitul anului 2018. Un dosar intrumentat de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1.Acuzatiile sunt de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dar unii dintre inculpati au si acuzatii de distrugere sau de port si folosirea fara drept de obiecte periculoase, respectiv o prastie cu bile.Este vorba de: Ionut Mocanu, Bogdan - Marian Dinu, Adrian - Eugen Iordache, Daniel - Traian Somesan, Claudiu - Daniel Ticu, Ciprian - Valentin Velici, Georgian - Marian Voicu, Laurentiu - Gabriel Ilie (), Mihai Stefan, Cosmin Nicusor Stroe, Stefania - Aura Badalan si Petru Alexandru Ciumas.Cei mai multi inculpati au recunsocut acuzatiile, dar au incercat sa-si justifice faptele ca o forma de aparare fata de actiunile jandarmilor. O parte dintre acestia au refuzat sa faca declaratii, iar altii le-au negat.O parte dintre inculpati sunt acuzati ca au lovit jandarmi in timpul incaierilor sau ca au aruncat in acestia cu diverse obiecte: sticle, pietre, bucati de bordura sau chiar cu cartuse trase de jandarmi. Mai multe persoane sunt acuzate ca au dat foc la tomberoane cu gunoi, iar doua persoane ca au pregatit si aruncat sticle incendiare spre cordonul de jandarmi.Probele cheie in aceste cazuri sunt mai multe inregistrari postate pe reteaua Facebook.Pe 10 august 2018, pe Bulevardul Ion Mihalache au fost distruse 11 cosuri de gunoi, iar pe strada Nicolae Titulescu un numar de 8 cosuri de gunoi, potrivit companiei care se ocupa cu salubrizarea zonei.Alte probe din dosar sunt inregistrarile de la eveniment realizate de diverse trusturi de presa sau identificarile de persoane realizate de jandarmi.