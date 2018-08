Ce spune Raed Arafat despre barbatul mort dupa ce a fost la protestul din 10 august

Protestatar mort in spital la Alexandria

"Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august. Autopsia poate arata altceva, dar astea sunt datele pe care le am acum", a sustinut Arafat."Pacientul s-a prezentat la unul dintre punctele noastre fixe. Prezenta sangerare la nivelul nasului. Tensiunea era marita, pacientul era cunoscut hipertensiv. A primit primul ajutor, dar a refuzat sa mearga la spital.Vreau sa subliniez ca, din ce am vazut, in toate fisele care au fost tinute, toti care s-au prezentat, de regula, daca au fost expusi la gaze, s-a trecut acolo fie ca au avut lacrimare, fie ca au avut tuse sau ceva.In acest caz, se trece mai degraba epistaxisul (sangerare la nivelul nasului - n.red.) si HTA (hipertensiune - n.red.) . La patru zile dupa, pacientul, care este cunoscut cu probleme cardiace destul de grave, s-a prezentat la spitalul din Turnu Magurele si a fost transferat in Alexandria, unde a fost internat la Terapie Intensiva", a relatat Arafat."Faptul ca varsaturile au aparut la 4 zile dupa (protest - n.red.) arata ca este putin probabil (sa existe o legatura cu substantele inhalate la protest - n.red.) ", a declarat seful DSU in fata Comisiei de Aparare."Corelarea dintre aceste substante (iritant-lacrimogene - n.red.) si manifestarea digestiva a acestui pacient eu, personal, nu pot sa o gasesc, iar rezultatul autopsiei este cel care o sa fie cel mai elocvent. Va spune care era cauza decesuui si ce s-a intamplat. Daca se gaseste o corelare, singurii care pot sa o gaseasca vor fi cei de la Medicina Legala", adauga Arafat.Iata si ce a declarat Carmen Dan la audierea din Parlament despre ce a facut in noaptea de 10 august Amintim ca politistii din Teleorman au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria cu privire la moartea unui barbat de 62 de ani, care s-a simtit rau in urma protestului din 10 august din Capitala.Anchetatorii au dispus efectuarea unei necropsii pentru a se stabili cauza decesului."Un barbat in varsta de 62 de ani, din Turnu Magurele, ar fi decedat in noaptea de 19 spre 20 august. In aceasta (luni- n.red.) dimineata, colegii nostri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetarile se efectueaza sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria", a declarat reprezentantul Politiei.Iata si precizarile Departamentului pentru Situatii de Urgenta despre protestatarul mort