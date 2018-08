Cei doi jandarmi raniti in timpul protestelor vor fi externati marti

Ziare.

Medicii de la Spitalul Floreasca au decis ca atat femeia jandarm, cat si colegul ei, ambii prinsi in ambuscada de vineri noaptea, pot pleca acasa, informeaza TVR Femeia jandarm trebuia externata luni , insa medicii au amanat decizia, deoarece atat ea, cat si colegul ei au acuzat dureri de cap, iar cadrele medicale au vurt sa efectueze mai multe analize pentru a afla cauza acestor probleme."Din cauza ca exista aceste simptome si la ea si la colegul ei, dureri de cap, vom face unele analize in plus, un CT (computer tomograf - n.red.) si dupa acestea vedem care va fi situatia", a declarat, luni, pentru Mediafax, Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca.