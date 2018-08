Cetatenii, pe cont propriu. Reactia incredibila a celor de la 112 cand sunt sunati ca e incendiu la Victoriei (Audio)

Ziare.

com

Au spart vitrinele magazinelor, i-au terorizat pe vanzatori, au spart chiar si usile Muzeului Antipa si nu s-au oprit aici. Au luat ce au gasit pe la terase si au pornit incendii uriase. Daca am putea crede ca raspunsul autoritatilor a intarziat pentru ca ar fi fost coplesite de situatie, o conversatie purtata de unul dintre corespondentii Ziare.com cu cei de la serviciile de urgenta arata ca de fapt e vorba de pura nepasare.O parte din echipa Ziare.com care acopera protestul din Piata Victoriei s-a aflat in grupul de protestatari alungati de gazele jandarmilor spre Bulevardul Nicolae Titulescu. Dupa ce au scapat de gaze, au vazut ca in intersectie izbucnise un incendiu.Cand au incercat sa filmeze, un huligan cu fular pe fata le-a cerut pe un ton amenintator sa se opreasca.De altfel, pe margine erau mai multi astfel de barbati, toti cu fetele acoperite, care bruscau cetatenii si le spuneau sa nu filmeze, in timp ce altii luau ce prindeau si puneau pe foc: braduti decorativi in ghivece, mese de la cafenele, cosuri de gunoi.Flacarile erau deja foarte mari, asa ca unul dintre corespondentii Ziare.com a sunat la numarul de urgenta 112 sa cheme pompierii.Dupa o discutie cu prima operatoare, care cerea detalii despre ce obiecte sunt puse pe foc, a fost transferat la pompieri. Acolo, un domn spune cu o voce plictisita ca pompierii sunt in Piata Victoriei deja, chiar daca cea care suna ii spune clar ca nu e nimeni care sa stinga focul.Apelul se intrerupe brusc pentru ca de sus au inceput sa cada diverse obiecte contondente asupra oamenilor care erau in zona, asa ca si corespondentul Ziare.com a fugit pentru a gasi adapost.Potrivit Digi24, in cele din urma incendiul a fost stins, insa nu de pompieri, ci cu ajutorul tunului cu apa folosit de jandarmi pentru a dispersa protestatarii.