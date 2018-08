Cine e "fantoma alba", colonelul care ar fi coordonat interventiile in forta ale jandarmilor la protestul inecat in gaze si lacrimi (Foto&Video)

Sursa: brigadaspeciala.ro

"Mi-ai omorat jandarmi, de-aia!"

Sursa: Youtube/George P10

Sursa: Facebook/Raluca Si Robert

Sursa: captura Digi24

Sursa: Libertatea

Sursa: Libertatea

"Jandarmul Anului" in 2011

Unitatea de elita

A preluat si atributiile Acvila

Ziare.

com

Imbracat in alb, cu o esarfa pe fata si in jurul gatului, cu cateva foi in mana si o statie de emisie-receptie in buzunarul din spate, ofiterul a iesit in evidenta in noaptea fatidica si a fost poreclit de internauti "fantoma alba".Inregistrarile video in care acesta apare dezvaluie ca jandarmii care au participat la misiune ii recunoasteau autoritatea. Potrivit insemnelor de pe scuturi, acestia erau din cadrul unitatii BSIJ.Ofiterul apare in punctele "fierbinti" ale Pietei Victoriei, spre strada Banu Manta si spre strazile laturalnice, si da ordine precise fiecarei grupe unde sa actioneze, pe cine sa atace si pe cine sa ridice.Inca de atunci, mai multi protestatari au sustinut ca acesta ar fi Catalin-Razvan Paraschiv. Asemanarea cu fotografia de pe site-ul BSIJ este izbitoare.Ziare.com a solicitat purtatorului de cuvant al Jandarmeriei sa comunice care este identitatea ofiterului, dar acesta nu a raspuns mesajelor.Unul dintre protestatari l-a intrebat pe ofiter, in momentul in care jandarmii intervin in forta, de ce s-a recurs la violente. Barbatul in alb ridica mana catre subordonati si le face semn sa intervina. El tine esarfa la gura.Raspunsul acestuia la minutul 6.40 din inregistrare: "Ne-ai omorat oameni acolo, mi-ai omorat jandarmi, de-aia. P**** ma-tii de nenorocit."Intr-o alta inregistrare, ofiterul in alb este in spatele cordonului de jandarmi si da ordine de interventii, in timp ce vorbeste la statie.Ofiterul imbracat in alb apare si intr-un moment comic, pentru o unitate de elita, in care unul dintre jandarmi, care venise in ajutorul unui coleg, aluneca pe jos, iar un al treilea jandarm, venit si el in ajutor, da cu gaz lacrimogen peste acesta. In imagini se vede cum ofiterul se indreapta spre ei pentru a restabili zona, jandarmii striga "Stai pe loc, stai pe loc!"Ofiterul mai apare intr-o inregistrare realizata de cotidianul Libertatea, in care unul dintre protestatari este lovit in cap de un jandarm. Ofiterul nu schiteaza niciun gest.Protestatarul trece pe langa ofiter.Protestatarul este lovit de jandarm in fata.Despre comandantul brigazii speciale de la Jandarmerie nu se cunosc prea multe detalii. Pe site-ul institutiei nu apare in dreptul sau CV-ul.Potrivit declaratiei de avere completata de acesta in mai 2017, Paraschiv a incasat in anul 2017 salarii de 110.555 lei, aproximativ 9.200 de lei/luna. Functia sa oficiala este de comandant al UM 0465.Potrivit revistei Jandarmeriei Romane, Paraschiv a fost desemnat in iulie 2017 ca sef al punctului de comanda la festivalul Neversea de la Constanta. El a fost cel care a coordonat activitatea fortelor de ordine publica din teren. In 2012, ministrul de Interne Traian Igas i-a dat colonelului Catalin Razvan Parachiv, care atunci ocupa functia de prim-adjunct al sefului BSIJ, titlul de excelenta "Jandarmul anului" , intr-o festivitatate prilejuita de sarbatorirea a 161 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane.Cateva luni mai tarziu, pe 5 iulie 2012, Traian Basescu l-a decorat pe colonelul Paraschiv cu Ordinul Barbatie si Credinta in grad de Ofiter, cu insemn pentru militari, la propunerea ministrului de Interne, Ioan Rus.Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Romane (BSIJ) este unitatea de elita a Jandarmeriei Romane si are competente si atributii in combaterea terorismului. Ea a luat fiinta in 1999, prin transferul Brigazii de Asigurare a Ordinii si Linistei Publice din subordinea Politiei Romane in subordinea Jandarmeriei. In 2001, i-a fost atribuita denumirea onorifica cu conotatie istorica "Vlad Tepes".In anul 2005, prin lege, Brigada Speciala de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei devine structura specializata, cu statut militar, a Ministerului Afacerilor Interne cu competenta teritoriala generala si atributii in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice, combaterii actelor de terorism si a criminalitatii, asigurarea protectiei institutiilor fundamentale ale statului si neutralizarii amenintarilor grave la adresa acestora.In anul 2009, Grupul Special de Protectie si Interventie "Acvila" a fost reorganizat in cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, care a preluat si atributiile functionale ale acestei structuri.Acest transfer a avut legatura cu un scandal in care Acvila, creata pentru situatii speciale si extreme, inclusiv pentru protectie demnitari, a fost verificata minutios, constatandu-se decontari si achizitii supraevaluate, care, potrivit unor surse, ar fi dus la o frauda de mai multe milioane de euro.