Cineva minte? A fost prefectul Capitalei in Piata Victoriei in ziua protestului? Oficialii se contrazic

"Eu nu am dat ordin ca sa fie ranit cineva", a declarat, dupa trei ore de audieri, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru. Oficialul nu a raspuns intrebarilor jurnalistilor daca ii pare rau ca a semnat acest ordin sau daca are regrete.Unde ati urmarit evolutia evenimentelor. In Piata?: Nu, nu am fost in Piata!V-ati bazat doar pe informatiile jandarmilor sau ati vazut cu ochii dumneavostra ce se intampla?Nu am vazut cu ochii mei, ca nu eram in Piata.De asemenea, Speranta Cliseru a mai sustinut ca nu s-a intalnit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, in ziua de 10 august. "Nu m-am intalnit cu ministrul de Interne in acea zi", a spus ea.Prefectul nu a raspuns intrebarilor daca a discutat la telefon cu Carmen Dan in acest caz sau daca a vorbit cu ministrul inainte de a semna ordinul: "Nu pot sa va raspund".Si Carmen Dan a declarat, marti, ca nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, in ziua de 10 august, cand a avut loc mitingul diasporei, si ca a aflat despre ordinul de interventie in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice dupa ce acesta a fost semnat.Laurentiu Cazan, maiorul care a coordonat actiunile Jandarmeriei de la protestul diasporei, a declarat insa saptamana trecuta ca prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, s-a aflat in Piata Victoriei si a semnat ordinul de evacuare a zonei in jurul orei 20:00, atunci cand situatia a "degenerat". "In permanenta, am fost in contact cu toate autoritatile, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la fata locului de la ora 16:00. (...) Cand am vazut ca lucrurile incep sa degenereze, cand tensiunea a crescut, am discutat personal cu prefectul si i-am spus ca, daca lucrurule vor degenera, daca nu reusim sa avem un moment cand atacurile nu inceteaza, vom ajunge la restabilirea ordinii publice in zona.Dansa a spus ca este pregatita, am fost la fata locului tot timpul impreuna, am vazut despre ce este vorba si s-a luat decizia de a avea un ordin pentru restabilirea ordinii publice. Lucrurile astea au fost in jurul orelor 20:00", a relatat Laurentiu Cazan, care este adjunctul Serviciului de Ordine Publica al Jandarmeriei Capitalei.In prezentarea facuta pe 19 august de Carmen Dan, se arata ca in punctul de comanda, din Piata Victoriei, s-au prezentat prefectul Capitalei si unul dintre viceprimarii Primariei Bucuresti."Ora 20.00 - comandantul actiunii prezinta prefectului situatia, informandu-l cu privire la necesitatea unei interventii pentru restabilirea ordinii publice. In acest context, prefectul isi exprima acordul cu privire la o astfel de actiune", se arata in prezentare.