"Ciolos depune plangere penala pe numele lui Carmen Dan, Sebastian Cucos si Speranta Cliseru"

Dacian Ciolos a declarat, luni dimineata, ca cei trei sunt principalii vinovati pentru violentele petrecute la protestele de vineri seara."Vineri seara, protestul a degenerat din cauza unor provocatori, agitatori si bande de huligani care au fost infiltrati acolo sau care s-au infiltrat acolo. Si din cauza unei reactii disproportionate a Jandarmeriei. Nu este de admis ca autoritati care trebuie sa ii protejeze pe cetatenii pasnici sa se intoarca impotriva lor. Trebuie sa se afle cine este vinovat.Platforma Romania 100, impreuna cu alte organizatii civice, depune astazi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie un denunt penal in care mentionam care sunt responsabilii pentru ceea ce s-a intamplat si care sunt argumentele noastre. Responsabilii, dupa parerea noastra, sunt ministrul de Interne, seful Jandarmeriei, prefectul Bucuresti, care a dat ordinul sa se intervina in forta", a declarat Dacian Ciolos.Printre semnatarii denuntului se afla si #REZISTENTA, Geeks 4 Democracy si Freedom House Romania.Totodata, fostul premier a condamnat interventia brutala a Jandarmeriei la protestele de vineri seara si ii cere lui Liviu Dragnea sa isi asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a intamplat."E foarte important sa se stie cine isi asuma responsabilitatea pentru ce s-a intamplat acolo. Nu putem permite ca un partid politic sa se transforme in partid-stat care sa submineze autoritatea statului.Liviu Dragnea, cel care conduce partidul aflat la guvernare, trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a intamplat acolo. Am vazut ca protestele au avut loc pasnic, oamenii au stiut sa isi spuna pasurile pasnic. Ceea ce s-a intamplat acolo nu a fost din cauza protestatarilor, au fost provocari", a declarat Dacian Ciolos.La randul sau, Dragos Pislaru, unul dintre fondatorii Miscarii Romania Impreuna, a facut un apel catre seful Jandarmeriei Romane sa iasa de sub influenta politicienilor PSD."Este un moment bun pentru a face apel catre Sebastian Cucos sa iasa de sub influenta politicienilor PSD. Ati depus un juramant sa aparati cetatenii acestei tari, nu interesele lui Liviu Dragnea.Este clar ca influenta politica a fost in crestere in MAI. Este inadmisibil si toti cei care lucrati in acest minister stiti acest lucru. Romanii s-au saturat de acest tip de violenta", a spus Dragos Pislaru.