Ciolos ii cere demisia lui Dancila, dupa incidentele de la proteste: Ar fi ultimul lucru cu adevarat patriotic

"Aveti datoria de onoare de a rezolva situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca si singura solutie este demisia dumneavoastra de urgenta. Se implineste o saptamana de cand statul roman, puterea politica, Guvernul Romaniei pe care il conduceti si Ministerul de Interne aflat in subordinea dumneavoastra au ales sa atace cetateni romani nevinovati, care protestau legitim.Toleranta si dialogul sunt parti integrante ale democratiei.", a scris fostul premier, Dacian Ciolos, in scrisoarea deschisa, adresata actualului prim-ministru, Viorica Dancila.Fondatorul Miscarii Romania Impreuna mai spune ca "atacul asupra cetatenilor din piata este o decizie politica prin semnatura prefectului Bucurestiului"."Incercati sa nu va refugiati in retorica minciunii si a conspiratiei. Nu o sa va amintesc de datoriile legale pe care le aveti si nici nu voi sublinia ca este inadmisibil ca prim-ministrul Romaniei sa le ofere teorii abracadabrante propriilor cetateni. Sunt convins ca stiti toate acestea, chiar daca partidul din care faceti parte a promovat un astfel de discurs politic in ultimii doi ani.Stim ca atacul asupra cetatenilor din piata este o decizie politica prin semnatura prefectului Bucurestiului. Este evident ca fortele de ordine nu au intentionat nicio clipa sa indeparteze provocatorii din piata si, atunci cand au incercat sa evacueze Piata, s-au dedat unor agresiuni inacceptabile. Pentru o minima reparatie este nevoie de demisia dumneavoastra de urgenta", a completat Ciolos.Fostul premier tehnocrat avertizeaza ca evenimentele care au avut loc pe 10 august, in Piata Victoriei, nu vor face bine Romaniei, in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene."Violenta interventiei fortelor de ordine din noaptea de 10 spre 11 august 2018 impotriva protestatarilor aflati in Piata Victoriei din Capitala a adus Romania in atentia intregii lumi - din pacate, nu in felul in care ne-am fi dorit - cu doar cateva luni inainte de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene., intr-un mod incompatibil cu valorile europene si, implicit, cu asumarea conducerii intregii Uniuni. Intelegeti ca aveti si avem datoria de a demonstra ca suntem un stat matur, care isi poate asuma singur destinul sau democratic. Demisionati, pentru a da o sansa Romaniei de a exercita rezonabil si demn presedintia Consiliului Uniunii Europene.", potrivit sursei citate.Un alt lucru pentru care Dacian Ciolos in cere demisia Vioricai Dancila este faptul ca "Romania se indeparteaza de la parcursul democratic, ca membru NATO si UE"."Pasivitatea dumneavoastra in a comunica public despre actiunea din 10-11 august si in a cere angajarea raspunderii persoanelor cu drept de decizie care au incalcat flagrant drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor romani reprezinta o indepartare de la idealurile Revolutiei din decembrie 1989 si de la parcursul democratic al statului roman, ca membru NATO si UE. O astfel de atitudine este incompatibila cu functia de prim-ministru.", a conchis Ciolos.Jandarmii au intervenit in forta, pe 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflati in fata sediului Executivului.Peste 450 de persoane, intre care 35 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piata Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei avand arsuri de pana la 15% din suprafata corpului.