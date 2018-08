Citu spune ca oameni din PSD si ALDE i-au transmis ca MAI isi merita banii primiti la rectificare: O sa vezi vineri la protest!

Ziare.

"Ai nimerit-o si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus", este mesajul transmis de cei din PSD si ALDE senatorului."Nu exista coincidenente, coalitia PSD+ALDE a premeditat atacul fortelor de represiune din Piata Victoriei! Am prezentat rectificarea bugetara pe intelesul tuturor (acum cateva zile, vezi postarea din 3 august 2018).Spuneam atunci ca MAI primeste in plus 366 milioane lei (!!!) pentru anihilarea opozitiei si a societatii civile. (Asta in timp ce taie de la administratia prezidentiala, de exemplu)In aceeasi zi, am avut cateva discutii cu oameni din PSD si ALDE care mi-au spus: ""ai nimerit-o" si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus"", scrie Florin Citu pe Facebook.Senatorul afirma ca vineri seara a avut confirmarea ca ceea ce i-au transmis cei din PSD ALDE este adevarat."Aseara am a avut confirmarea ca ce mi-au spus ce din PSD +ALDE este adevarat. Nu am vrut sa cred ce imi spun cei din PSD+ALDE cu care mai discut. Dar dupa evenimentele tragice de aseara din Piata Victoriei este foarte clar. Regimul totalitar al lui Liviu Dragnea (acest Erdogan de Teleorman), prin coalitia de guvernare PSD+ALDE, arunca Romania in cea mai neagra perioada din ultimii 30 de ani", mai afirma Florin Citu.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Protestul a fost in mare parte unul pasnic, insa au existat cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi. In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni. Peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma protestului de vineri seara. Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.