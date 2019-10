Colonelul Paraschiv, "Fantoma alba" de la 10 august, a dat in judecata Jandarmeria

Ziare.

com

El a luat decizia a dupa ce Jandarmeria a dispus detasarea lui la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda, noteaza Digi24.Colonelul se plange ca mutarea sa a fost abuziva si a cerut socoteala in instanta, actiunea fiind inregistrata pe 4 octombrie, la Tribunalul Bucuresti, la Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal.Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, a devenit cunoscut in urma protestului din 10 august 2018, cand a fost filmat in mai multe ipostaze, inclusiv in timp ce ii smulgea telefonul unui jurnalist care transmitea live pe Facebook. In urma violentelor, el a fost audiat de mai multe ori la Parchetul General, insa este singurul ofiter, dintre cei care au condus interventia din Piata Victoriei, care nu a fost pus sub acuzare de procurorii militari.