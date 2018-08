Colonelul Paraschiv, "fantoma alba" din Piata Victoriei, audiat de procurori: M-ati vazut pe mine agresiv?

Ziare.

com

La iesirea din sediul Parchetului General, Catalin Paraschiv a sustinut ca el nu ar fi fost agresiv si a refuzat sa raspunda la intrebarile reporterilor."M-ati vazut pe mine agresiv?", a spus ofiterul.El adaugat ca nu vrea sa faca declaratii si ca nu crede ca o sa fie acuzat in acest dosar."Nu pot da nicio declaratie pe parcursul anchetei, sunt militar. Va da detalii Parchetul sau avocatul meu, daca va fi cazul", a spus Paraschiv.Acum a fost citat in calitate de martor in acest dosar."Nu dau eu declaratii si nici nu fac apologia schimbarilor la nivelul ministerului. (...) Mi-am asumat riscul in momentul in care mi-am condus oamenii, fara niciun fel de problema. Nu vreau sa dau niciun interviu, sper ca ma intelegeti si pe mine. (...) V-am spus punctul meu", a fost laconic acesta.Colonelul de jandarmi a fost rezervat in a face declaratii, dupa ce intr-un interviu acordat dupa protest a dat destule detalii despre gazele folosite si modul in care s-a facut interventia.