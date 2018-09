Comisia de aparare, convocata marti pentru audierea ministrului de Interne si prefectului Capitalei

Ziare.

com

"Pana astazi, ministrul Carmen Dan nu a transmis Raportul MAI cu privire la abuzurile din 10 august, solicitat oficial inca din data de 24 august. Pana in prezent, Biroul Permanent al Senatului nu a comunicat Comisiei de ce nu a aprobat solicitarea PNL de a avea activitate inca din data de 13 august pentru a afla ce s-a intamplat la protestul din 10 august. Sedinta Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din data de 27 august, a fost boicotata de senatori ai PSD", a afirmat presedintele Comisiei de Aparare, Marcel Vela.Senatorul PNL anunta convocarea unei sedinte la Comisia de Aparare, pentru audierea ministrului Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru si comandantului Jandarmeriei."Am convocat o alta sedinta pentru marti, 4 septembrie (afisata oficial pe site-ul Senatului) pentru a audia prefectul Capitalei, comandantul jandarmilor si pe ministrul Carmen Dan, convocare care a starnit revolta unor senatori pesedisti din comisie.Avand in vedere declaratiile prefectului Capitalei din 27 august de la Senat, cele din 30 august de la o terasa din Bucuresti si anuntul recent al Primarul General al Capitalei cu privire la minciunile din 10 august, este evident ca PSD doreste ascunderea adevarului", a mai transmis senatorul.Marcel Vela ii cere demisia de onoare ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru evenimentele care au avut loc pe 10 august, la protestul Diasporei."Ii mai aduc aminte doamnei Ministru ca, pentru a salva imaginea MAI, un liberal a demisionat din aceasta functie atunci cand din cauza conditiilor atmosferice s-a prabusit un avion in Muntii Apuseni, fara a fi domnia sa pilot sau controlor de trafic aerian.In consecinta, solicit public demisia de onoare a ministrului Carmen Dan pentru intreaga sa activitate din fruntea Ministerului Afacerilor Interne si, in special, pentru ce s-a intamplat in 10 august, cand au avut de suferit romani nevinovati, imaginea MAI si a Romaniei in plan extern", a mai comunicat Senatorul PNL, Marcel Vela, pe Facebook.