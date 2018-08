Comisia Europeana condamna violentele din Bucuresti si cere protejarea jurnalistilor

Ziare.

com

Comisia Europeana a condamnat agresiunile fortelor de ordine din Romania impotriva echipei postului public austriac ORF in cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza in Bucuresti."Este important ca reprezentantii presei sa isi poata desfasura activitatea", a declarat, luni, un purtator de cuvant al Comisiei Europene, informeaza ORF In timpul revoltei violente care a izbucnit la protestul antiguvernamental de vineri seara din Romania, o echipa ORF aflata la Bucuresti a fost atacata de politie, potrivit informatiei publicate pe site-ul televiziunii austriece de stat.Jurnalistii au fost agresati in momentul in care jandarmii au atacat protestatarii violenti din apropierea lor. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a cerut o ancheta Corespondentul ORF, Ernst Gelegs, a transmis ca un cameraman a fost batut de jandarmi cu bastoanele.