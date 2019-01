Comunitatea Declic: ONU investigheaza violentele Jandarmeriei din 10 august

Ziare.

Informatia a fost facuta publica de comunitatea Declic, care a lansat o petitie in acest sens in august 2018."Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a inceput o ancheta cu privire la violentele Jandarmeriei din 10 august si cere explicatii Guvernului Romaniei pentru folosirea fortei impotriva demonstrantilor pasnici. ONU da curs, astfel, petitiei comunitatii Declic, prin care peste 80.000 de persoane au cerut Natiunilor Unite investigarea si sanctionarea abuzurilor Jandarmeriei Romane la mitingul Diasporei", informeaza Declic intr-un comunicat de presa remis marti"Persoana noastra de contact de la ONU ne-a instiintat cu privire la corespondenta purtata cu Ministerul Afacerilor Externe din Romania pe tema incalcarii drepturilor omului la protestul diasporei.Intr-o scrisoare trimisa ministrului Teodor Melescanu, acesta este instiintat ca", a declarat Antoniu Bumb, campaigner Declic, citata in document.Potrivit sursei citate,, cu ocazia Consiliului Drepturilor Omului. De asemenea, ministrul Teodor Melescanu este somat sa raspunda acuzatiilor si i se cer informatii despre investigatiile din Romania privind violentele Jandarmeriei."Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este somat de ONU sa raspunda acuzatiilor si i se cer informatii suplimentare despre investigatiile derulate in Romania cu privire la actiunile Jandarmeriei.Nu in ultimul rand, ONU solicita dovezi ca s-au luat masuri pentru ca 'aparatorii drepturilor omului din Romania, inclusiv protestatarii, sa isi poata derula activitatea fara frica represaliilor'", mai explica Declic.Potrivit comunicatului, David Kaye, raportor special ONU pentru promovarea si protectia libertatii de opinie si exprimare, i-a scris lui Melescanu: "[...]Excelenta dumneavoastra, dorim sa aducem la cunostinta Guvernului din care faceti parte ca am primit informatii cu privire la folosirea fortei impotriva protestatarilor, informatii care nasc ingrijorari cu privire la incalcari ale drepturilor omului in Romania. [...]In egala masura ne manifestam ingrijorarea cu privire la declaratii surprinzatoare facute de oficiali ai Guvernului, prin care se incearca justificarea actiunilor Jandarmeriei".In plus, Declic a intrat si in posesia raspunsului trimis de Teodor Melescanu catre raportorii ONU."Ministrul de Externe asigura Organizatia Natiunilor Unite ca Romania este o democratie functionala, dar nu raspunde concret la niciuna din cerintele sau acuzatiile celor de la ONU. Raportorii Natiunilor Unite sunt doar informati despre investigatiile aflate in derulare in Romania", mai transmite Declic.Amintim ca peste 400 de persoane au fost ranite in noaptea de 10 august 2018.Comunitatea Declic a initiat, in luna august, o petitie si a solicitat, alaturi de 80.000 de semnatari, Organizatiei Natiunilor Unite sa demareze o analiza proprie a dovezilor si sa evalueze acuzatiile de incalcare a drepturilor omului."Petitia a ajuns la Geneva prin intermediul Rezist Zurich. La solicitarea ONU, Declic a trimis si un raport cu perspectiva societatii civile legat de violentele Jandarmeriei din timpul protestului Diasporei. Raportul a fost realizat de Marius Stan, Director de cercetare, Centrul Hannah Arendt pentru studierea totalitarismelor-Universitatea din Bucuresti si contine dovezi clare ale violentelor: informatii, interviuri cu victime, dovezi foto si clipuri video", conchide Declic.A.D.