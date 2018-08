Coordonatorii mitingului diasporei au fost chemati la Primarie: Protestatarii acuza o capcana si cer inregistrarea intalnirii

Ziare.

Informatia a fost postata pe Facebook de Tudor Carstoiu (foto), membru al PACT, una dintre platformele civice care au depus notificari la primarie pentru data de 10 august, cel care va participa la intalnirea din aceasta dupa amiaza.", a precizat Tudor Carstoiu, unul dintre cei mai cunoscuti protestatari din Piata Victoriei.Un alt protestatar cunoscut,, va fi prezent la intalnire in calitate de presedinte al asociatiei "Evolutie In Institutie".Tudor Carstoiu publica pe Internet atat invitatia primita de la Primaria Capitalei, cat si documentul prin care PACT a notificat inca din luna iunie institutiile abilitate cu privire la mitingul din 10 august. La intalnirea de azi au fost invitati si reprezentanti ai asociatiei "".Pe de alta parte, tot astazi, DIICOT l-a pus sub control judiciar pe autointitulatul organizator al mitingului de vineri, dupa ce acesta a facut declaratii menite sa compromita protestul diasporei, intr-un interviu acordat Antenei3.De altfel, toti reprezentantii asociatiilor care sustin protestul s-au delimitat de falsul organizator.De asemenea,care a depus o cerere la primarie pentru organizarea mitingului de vineri, si-a retras initiativa, dandu-i astfel prilej viceprimarului PSD al Capitalei Aurelian Badulescu sa puna sub semnul intrebarii intreaga manifestatie."In acest moment, dumnealui nu a facut nimic altceva decat sa spuna ca nu isi asuma si nu este organizatorul actiunii de protest, manifestatiei din 10 august. Dumnealui practic nu mai are nicio raspundere in cazul in care s-ar ajunge la alte situatii.Grav este ca ne jucam cu astfel de actiuni si cu astfel de atitudini inconstiente ale unor oameni care nu au nimic de-a face cu buna credinta, ci se joaca cu valori precum viclenia si nimic altceva decat sa aduca la nivelul comunitatii in care lanseaza astfel de actiuni lucruri care nu fac bine nimanui", a declarat Badulescu, citat de News.ro.In plus, viceprimarul a sustinut ca pana in prezent protestul care va avea loc vineri in Piata Victoriei nu a fost asumat de nimeni.