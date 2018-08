Cu ce a atacat Jandarmeria multimea din Piata Victoriei? Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice

Reactia ONG-urilor

Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor, intr-o zona in care erau copii, femei insarcinate si batrani, toti pasnici si inofensivi."Putem specula ca s-a folosit tipul CS. Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice si este interzisa utilizarea lor in razboi", spune un asistent universitar la Facultatea de Medicina din Timisoara.Autoritatile nu au dat pana acum nicio explicatie oficiala cu privire la tipul de gaz folosit impotriva demonstrantilor din Piata Victoriei, in dupa-amiaza si seara zilei de 10 august.a solicitat Jandarmeriei sa faca public numarul de cartuse, butelii, grenade de gaz folosite in timpul interventiei. Asta in contextul in care tot mai multi protestatari se plang de efectele gazelor, dureri de cap si de stomac, prezente si la cateva zile de la marele miting.In plus, unii protestatari au fost raniti de capacele de la grenada sau de la cartusele de gaz si au fost internati.Amnesty International si-a exprimat ingrijorarea profunda fata de "utilizarea unor substante chimice iritante pentru dispersarea demonstratiilor" de la Bucuresti, intr-un comunicat de presa .In plus, organizatia cere ca ancheta sa fie facuta de procurori civili, nu militari.Pe de alta parte, Asociatia 21 Decembrie 1989 cere pentru cei raniti acordarea de ajutor in strainatate pentru a se putea face o expertiza toxicologica, avand in vedere efectele toxice asupra persoanelor atacate, ajunse in stare de lesin, existand suspiciunea folosirii unor substante toxice de lupta de provenienta estica, prohibite in UE pentru utilizarea in scopuri politienesti. Si acest ONG solicita ca ancheta sa fie facuta de procurori civili.Raul Patrascu, asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, si fost consilier de stat pe probleme de sanatate in Guvernul Ciolos, avertizeaza asupra pericolelor expunerii organismului uman la gazele lacrimogene."Trebuie spus ca, desi am crede ca Piata Victoriei e un spatiu deschis si gazele s-ar putea disipa rapid, nu este asa.Deci cetatenii - atat adulti, cat mai ales copii, batrani si femei gravide - au fost expusi la concentratii mari de gaze lacrimogene. Temperatura ridicata a potentat, de asemenea, efectele gazelor", explica Raul Patrascu, pe platforma Impreuna pentru Romania. Potrivit unei fotografii care circula pe retelele de socializare, unul dintre cartuse este inscriptionat cu CS8.Raul Patrascu arata ca exista mai multe tipuri de chimicale care pot fi utilizate pentru a obtine amestecul necesar, insa de departe cele mai populare si "eficiente" (a se citi - puternice) sunt cele pe baza de clor si/sau arsenic, doua elemente extrem de toxice pentru organismul uman, si anume gazul CS (o-Clorobenziliden malononitril) sau gazul DM (10-Cloro-5,10-dihidrofenarsazinina).In lipsa informatiilor publice,. "Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice si este interzisa utilizarea lor in razboi, conform conventiei de la Geneva, art. I (5) din 1993. Iata ca, acum, ele sunt utilizate impotriva cetatenilor civili", sustine Patrascu.Efectele pe termen scurt includ iritatia si arsura puternica a pielii, a ochilor si a cailor respiratorii (nas, gat, trahee, bronhii, plamani), descarcare masiva de mucus din nas, dezorientare, ameteala, respiratie dificila sau chiar pierderea constientei."Asa cum s-a vazut vineri, in concentratie mare, gazele pot induce tuse puternica, varsaturi sau arsuri ale pielii", subliniaza Patrascu.Acesta arata ca expunerea la gaze lacrimogene precum CS - "in cazul in care in timpul protestului de vineri s-au folosit astfel de substante" - este, asadar, extrem de toxica si asta nu doar pe termen scurt."Pe termen lung, studiile arata ca expunerea anterioara duce la pierderi de sarcina, complicatii pulmonare, precum pneumonie sau emfizem, afectare hepatica sau cardiaca", adauga asistentul universitar.Mai multe cartuse si grenade au fost culese de protestatari dupa interventia jandarmilor, unele din acestea nu s-au mai declansat.Este cazul unei grenade de mana iritant-lacrimogene (GMIL), produsa de Romarm. Cartuse fumigen-lacrimogene, unele dintre acestea sunt inseriate, altele nu. Romarm produce acest tip de cartuse. Potrivit unei anchete jurnalistice realizate de Rise Project , Jandarmeria a cumparat din 2015 pana in prezent munitie in valoare de 13 milioane de lei.Este vorba de 500 de grenade de mana, 450 de cartuse de calibrul 38 mm cu efect ILF (prescurtarea de nomenclator pentru "Iritant, lacrimogen, fumigen") si alte 600.000 de cartuse de trei calibre diferite (7,65x17 mm, 9x19 mm si 9x18 mm) .