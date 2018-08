Cui ii este frica de Diaspora?

Eugen Tomac este un politician, istoric si jurnalist roman, deputat in Parlamentul Romaniei din anul 2012 si presedinte al partidului Miscarea Populara.

Peste ani, ne-am trezit in situatia in care partidul care mosteneste toate structurile PCR a reluat in mod asumat aceeasi linie de propaganda ca partidul mama de care s-a desprins dupa 1989.Se numeste PSD, dar nu e nicio diferenta intre sloganurile PCR si ale PSD-ului de azi atunci cand se refera la romanii plecati peste hotare.Lumea romaneasca de peste hotare este diferita. In primul rand, pentru ca cei mai multi romani iubesc sincer aceasta tara. Ii leaga tot ceea ce ne reprezinta - traditia, cultura, patrimoniul si, in mod special, atasamentul fata de locul de unde au plecat.Faptul ca cetatenii romani plecati la munca in Uniunea Europeana devin din ce in ce mai interesati de evolutia Romaniei este un lucru extraordinar si aceasta este spaima cea mai mare a PSD. Incep sa se intoarca "acasa" romanii care nu pot fi manipulati.Daca generatia celor care au plecat in perioada comunista a prins spaima de regim, iar prin mineriade au reusit sa-i tina departe de implicarea in politica, pe romanii plecati in ultimii ani nu-i mai poate opri nimeni.Cu voturile lor, presedintele Basescu a obtinut cel de-al doilea mandat; cu voturile lor, presedintele Iohannis a spulberat PSD-ul in 2014. Prin implicarea Diasporei, in sfarsit, putem spera ca exista sansa de a trimite PSD-ul in Opozitie pentru o lunga perioada de timp.Acesta este motivul pentru care puterea de azi, la fel ca si regimul criminal comunist de ieri, a declarat razboi total Diasporei. Le este frica de milioanele de voturi care nu se vad azi in sondaje, dar pot umple urnele de vot de maine.