Cum a ajuns pistolul furat al femeii jandarm in comuna Petrachioaia din Ilfov

Nu l-au gasit la perchezitii

Foto: Politia Romana

Pistoalele Carpati trebuiau inlocuite

Potrivit imaginii date de Politie, este vorba de un pistol Carpati, de calibrul 7,65 mm. Acesta ar fi fost incarcat in momentul sustragerii. Cel care a furat pistolul este Daniel Dumitru (32 de ani) din comuna Petrachioaia, Ilfov.Barbatul este arestat din 14 august, in baza unui mandat de 30 de zile emis de Judecatoria Sectorului 1. Contestatia lui Daniel Dumitru impotriva masurii arestarii preventive se judeca miercuri, la Tribunalul Bucuresti.Daniel Dumitru a fost cel care i-a condus pe oamenii legii la locul in care era ascuns pistolul, au declarat surse judiciare pentru. La audieri, Dumitru a recunoscut foarte greu furtul armei. Initial, el a negat acuzatiile din acest caz si a admis doar ca a participat la agresarea jandarmeritei.Surse judiciare au precizat pentru Ziare.com ca Daniel Dumitru le-a spus anchetatorilor ca a tras cu arma de doua ori, "in joaca", fara sa ofere o motivatie pentru sustragerea pistolului. Mai mult, in zona ar fi fost gasit un cartus netras, au mai precizat sursele din ancheta.De altfel, pistolul nu fusese gasit de politisti pe 14 august, atunci cand au perchezitionat prin casa, prin gradina sau chiar in toaleta din fundul curtii. Dupa arestare, insa, barbatul s-ar fi razgandit.O echipa a postului Romania TV a vorbit atunci cu vecinii lui Dumitru, care l-au descris pe acesta ca fiind un tip linistit si au spus ca nu inteleg ce cauta la protest.Pistoalele Carpati trebuiau inlocuite din 2017, dupa ce Jandarmeria a alocat peste 13 milioane de euro pentru aproape 30.000 de pistoale de ultima generatie. Arma era in dotare de aproximativ 40 de ani, potrivit Digi 24. Bodgan Dobre, de la directia Logistica a Jandarmeriei Romane, a declarat in aprilie 2017 ca jandarmii foloseau in acel moment pistoale Carpati de calibrul 7,65 x 17 mm, dar a fost nevoie de-o schimbare ca sa fie o dotare similara altor forte de mentinere a ordinii."Fiind vorba despre 60 de milioane lei si despre 28.000 de pistoale, simtim nevoia sa explicam. Dupa cum bine stiti, Jandarmedia executa misiuni in teatre de operatii, Afganistan, Africa. Partenerii folosesc calibru 9 x 19 mm. E nevoie ca Jandarmeria sa raspunda si sa se alinieze la conceptul de auto", spune Bogdan Dobre.I.S.