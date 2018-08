Dacian Ciolos: E prioritar ca oamenii sa stie compozitia substantelor folosite de jandarmi la protestul din 10 august

Ziare.

"Primesc in ultimele zile tot mai multe semnale de la participanti la protestele de vineri ca au simptome curioase in urma gazarii la care au fost supusi in piata. Dincolo de tot procesul de identificare a responsabilitatilor penale, prioritatea acum este comunicarea publica din partea unor autoritati credibile a compozitiei substantelor care au fost folosite in piata", a scris Dacian Ciolos, joi, pe contul de Facebook.El constata ca "reprezentantii Jandarmeriei isi pierd credibilitatea pe masura ce trec zilele fara nicio demisie sau demitere in urma a ceea ce s-a intamplat"."ALa inceputul mandatului meu de premier, in 2015, am intalnit mai multi semeni direct sau indirect afectati de accidentul de la Colectiv. Inteleg perfect ingrijorarile si indoielile celor care au trait infernul de vineri seara.Indraznesc sa cred ca in Palatul Victoria mai exista pe undeva un dram de umanitate si de minim bun simt pentru a lasa de-o parte calcule si confruntari politice si a reactiva macar pentru cateva clipe gandirea unui om de bun simt pentru a oferi toate informatiile de care cei afectati au nevoie", a mentionat Ciolos pe pagina de socializare.