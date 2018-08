Dan Barna cere demisia ministrului Carmen Dan: Pseudoraportul despre 10 august, o musamalizare

Ziare.

"Exista raspundere politica pentru represiunea din 10 august si aceea e la dumneavoastra, Carmen Dan! Carmen Dan este doar un propagandist jalnic al lui Liviu Dragnea, nu ministrul de Interne al Romaniei. Carmen Dan ii minte si ii dispretuieste pe romani prin incercarea de a musamaliza, intr-un pseudoraport, responsabilitatea Jandarmeriei pentru gazarea si brutalizarea manifestantilor pasnici si pentru esecul de a inlatura persoanele violente. Este inadmisibil sa arunci vina pentru ce s-a intamplat asupra manifestantilor pasnici, sa acuzi victimele represiunii!", a scris liderul USR, Dan Barna, duminica pe Facebook Potrivit acestuia, Carmen Dan a avut un "moment de sinceritate cand a spus ca legea nu se aplica egal pentru toti"."Carmen Dan a scormonit pe FB sa gaseasca manipulari, dar nu a criticat niciun moment minciunile si manipularile puse in circulatie chiar de Jandarmeria Romana, inca din noaptea de 10 august si de presa obedienta? Pentru ca odata ce e spusa sau asumata de partid minciuna devine adevar? A avut si Carmen Dan un moment de sinceritate, cand a spus ca legea nu se aplica egal pentru toti, jandarmi si manifestanti. Remarc si faptul ca din fictiunea prezentata de Carmen Dan ca raport nu reiese aberatia PSD ca se pregatea inlaturarea guvernului, dar timpul pentru noi manipulari nu e trecut. Un singur lucru mai adaug dupa prestatia revoltatoare a lui Carmen Dan: demisia!", a adaugat Barna.Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, duminica, ca, in urma violentelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anuntat ca sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate si doua sunt sub control judiciar.