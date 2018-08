Dancila i-a scris lui Juncker despre proteste: Il acuza pe Iohannis si spune ca Jandarmaria a actionat legal UPDATE CE a primit scrisoarea

UPDATE 12.20

Dancila spune ca jandarmii au intervenit legal

Mai mult, Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut un apel pentru continuarea protestelor, afirma Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigatii Media, care a intrat in posesia scrisorii.Surse politice si guvernamentale au confirmat pentruca acesta este documentul in limba romana ce a fost trimis CE.Si europarlamentarul Siegfried Muresan confirma ca scrisoarea a fost trimisa Comisiei Europene si o publica, in intregime, pe pagina sa de Facebook.Astfel, in scrisoarea transmisa CE, Viorica Dancila afirma ca protestul nu a avut organizatori si din acest motiv au existat manifestanti care au instigat la actiuni violente. In aceste conditii, spune premierul, jandarmii au actionat in conformitate cu legislatia in vigoare., afirma Viorica Dancila.Totodata, Dancila a transmis CE ca presedintele Klaus Iohannis a adus acuze Guvernului si a facut apel la continuarea protestelor.", se arata in scrisoarea trimisa de Dancila catre CE.Jurnalistul Ovidiu Vanghelie spune ca scrisoarea a fost trimisa de premierul Viorica Dancila fara a se consulta cu PSD."Guvernul Dragnea 3 a trimis aceste randuri conducerii CE fara a se consulta in vreun fel cu partidul. Astazi am discutat cu un parlamentar PSD, cu un europarlamentar PSD si cu Ecaterina Andronescu, "dizidenta" PSD din Parlament. Niciunul dintre cei trei nu a putut sa comenteze aceasta scrisoare pentru simplul motiv ca nu stiau de ea", precizeaza Ovidiu Vanghelie.