De la mitingul diasporei s-a sunat de 187 de ori la 112. STS refuza sa furnizeze informatii cheie

Reprezentantii STS au refuzat sa precizeze daca intre aceste apeluri doua s-au referit la o presupusa ucidere a doi angajati ai Jandarmeriei si, respectiv, la eventuala spargere a unui magazin fast food din vecinatatea pietei

Este raspunsul dat de reprezentantii UM 02999 unei solicitari adresate de Deutsche Welle si Digi FM."Cu scopul garantarii confidentialitatii si protectiei datelor personale si a vietii private a persoanelor implicate, precum si in scopul neprejudicierii investigarii faptelor de catre organele de urmarire penala, nu va putem oferi detaliile solicitate", se arata in raspunsul primit la redactie.Va amintim, conform informatiilor care circula in spatiul public, in seara mitingului, interventia in forta a jandarmilor a fost accentuata de vestea primita prin serviciul 112 ca doi dintre colegii lor ar fi fost ucisi de catre protestatari.Aceasta s-ar fi intamplat, a relatat colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale de Interventie, dupa momentul pe care presa il numeste "Diversiunea Springtime" - un alt apel la numarul 112 in care era raportata spargerea restaurantului din coltul Pietei Victoria de catre protestatari. In cazul - deocamdata neconfirmat - in care aceste apeluri au existat, cum spune reprezentantul Jandarmeriei, amandoua s-au dovedit a fi alarme false.