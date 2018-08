Democratia functioneaza altfel! Trebuie oprita destructurarea statului operata de acest Dragnea si de camarila lui

Ziare.

com

Niciodata nu a fost falimentul unui guvern mai clar ca acum: autoritatile de la Bucuresti au desfasurat efective foarte numeroase de jandarmi pentru a arata lumii intregi cine detine puterea in Romania! In jur de 100.000 de persoane au venit, vineri, in Piata Victoriei din capitala tarii, in fata sediului Guvernului, pentru a demonstra impotriva coruptiei si in favoarea statului de drept si a unei justitii independente.Multi dintre manifestanti au venit din intreaga Europa, calatorind mai multe zile pentru a ajunge la protestele de la Bucuresti. Au venit pentru a cere ca si in vechea lor patrie sa fie respectate acele valori pe care le-au intalnit in tarile in care au emigrat.A fost un strigat pentru democratie si normalitate intr-o tara care pare acaparata pe moment de cleptocrati si de nepotismul extins practicat de acestia. A fost o premiera absoluta in Europa: zeci de mii de romani care traiesc si muncesc in afara tarii si-au luat concediu pentru a reveni in Romania pentru a arata alaturi de familii si prieteni ca nu si-au uitat patria. Romanii din tara si din afara ei au vrut sa transmita un mesaj clar: opriti prabusirea Romaniei!Raspunsul guvernantilor a fost brutal. Din cauza unor grupuri razlete de huligani care s-au amestecat printre demonstrantii pasnici, pentru a provoca incidente, politia a folosit la intamplare si fara judiciozitate gaze lacrimogene, tunuri cu apa si bastoane. Impotriva unor familii cu copii, impotriva celor in varsta, impotriva jurnalistilor. Impotriva oamenilor simpli care nu au vrut sa renunte la speranta ca vor trai din nou intr-o democratie functionala. La ei acasa si nu undeva in strainatate, unde se intampla sa studieze sau sa munceasca. Si unde traiesc, pentru ca la ei in tara nu mai aveau nicio perspectiva.Ne-am reamintit vineri seara de Tiananmen si Taksim! Si de "mineriada" din Bucuresti din iunie 1990. Atunci, liderii post-comunisti au chemat in capitala mii de ortaci pentru a-i ajuta sa-si consolideze puterea, dupa rasturnarea regimului Ceausescu. "Minerii" au avut sarcina sa le inchida gura opozantilor liberali ai noului regim: au fost vizati mai ales politicieni de opozitie, studenti, intelectuali. Ceea ce s-a si reusit atunci, cu o brutalitate de nedescris!Acum au fost politistii si jandarmii cei care au indeplinit o sarcina similara, facand uz nenecesar de forta impotriva demonstrantilor pasnici. De neinchipuit intr-o democratie! Repetam, ca sa se inteleaga mai bine: nu a fost o operatiune a jandarmilor impotriva unor manifestanti radicali de dreapta sau de stanga predispusi la violente, asa cum s-a mai vazut prin diverse tari din Europa. A fost o declaratie deschisa de razboi impotriva propriului popor! Vinovat pentru aceasta este fara indoiala guvernul. Si Liviu Dragnea, seful social-democratilor aflati la guvernare. Dragnea nu are voie sa ocupe pozitia de premier, pentru ca a fost condamnat definitiv penal pentru manipularea alegerilor. Ca presedinte al Camerei Deputatilor, el controleaza practic fiecare pas al cabinetului de la Bucuresti. Numerosi ministri si demnitari - inclusiv sefa de la Interne - provin din regiunea de bastina a lui Dragnea, unde acesta a fost sef de consiliu judetean, un fel de "baron" al locului. Acesti oameni din jurul lui ii sunt loiali pe veci "stapanului" lor. Sub mantia protectoare a democratiei parlamentare, ei si-au subordonat pas cu pas justitia si toate institutiile statului.Acum toate acestea trebuie sa se sfarseasca! Democratia functioneaza altfel! Trebuie oprita destructurarea statului operata de acest Dragnea si de camarila lui. Cei responsabili pentru folosirea brutala a fortei la manifestatia de vineri 10 august trebuie adusi in fata justitiei. Presedintele liberal Klaus Iohannis are la dispozitie toate instrumentele prevazute de Constitutie pentru a-si elibera tara din ghearele cleptocratilor. El se bucura in acest sens de sprijinul majoritatii romanilor din tara si din afara ei. Au dovedit acest lucru foarte clar cei 100.000 de demonstranti prezenti vineri la Bucuresti si in celelalte orase mari ale Romaniei.