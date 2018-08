Democratie cu masca de gaze

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

Ratiunea e, desigur, aceea ca - la ultimul scrutin prezidential - romanii din strainatate au blocat alegerea unui pesedist la Cotroceni.Mai e, insa, ceva si poate ca acest motiv e mai important decat primul: concetatenii nostri plecati sa studieze sau sa munceasca in afara tarii nu pot fi controlati de PSD & ALDE. Ei nu mai depind de umorile unor Dancila sau Melescanu.Il pomenesc pe acesta din urma, fiindca deunazi el se intreba de ce ar protesta romanii care sunt de-acum acasa doar in vacante . A fost numai una dintre grozaviile rostite inainte de mitingul din 10 august.Alta a avut-o drept autoare pe regina neincoronata a agramatismelor, Grapini, care i-a facut pur si simplu "prosti" pe cei care, nemultumiti de Puterea de azi, indraznesc sa strige in strada.Dar guvernantii nu s-au multumit sa denigreze diaspora si, la modul mai general, opozitia civica. Ei au mobilizat o forta disproportionata impotriva unor cetateni veniti in Piata Victoriei de la sute si mii de kilometri distanta. Nu intamplator interventia Jandarmeriei de vineri seara a fost comparata cu cea a Militiei din iunie 1990. Nu, n-a fost vorba, cum s-a spus, despre asumarea "violentei legitime a statului". Imaginile arata caracterul ilegitim al folosirii fortei.Statul n-a fost nicio clipa in pericol. Exceptand un grup cu totul nesemnificativ ca numar, protestatarii erau mai mult decat pasnici. Iata de ce, trimitand peste 400 de oameni in spital, jandarmii au lasat impresia ca slujesc - cu bate, gaze si tunuri cu apa - un interes de partid si nicidecum ordinea de drept.Dupa ce a nascocit retorica aberanta a "statului paralel", Dragnea ne face cadou acum o realitate aberanta: o democratie in care un cetatean onest si nemultumit de guvernare are nevoie de masca de gaze daca ajunge cumva in Piata Victoriei.Seful PSD a delirat, de altfel, mai mult ca-n alte ocazii. El l-a acuzat pe presedinte ca ar fi "sponsorul politic al violentei si al manifestarilor extremiste" Nu cred aceasta versiune nici macar pesedistii si aliatii lor. Au marturisit-o, probabil fara sa vrea, un consilier al Vioricai Dancila care zicea ca protestatarii ar fi trebuit "mitraliati , nu stropiti cu apa", ca si un membru de vaza al ALDE din Craiova, care cerea "macar un glont in cap" pentru mamele care merg cu copii la protest.Opriti-va!