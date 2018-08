Departamentul pentru Situatii de Urgenta face precizari despre protestatarul care a murit dupa ce a fost la mitingul din 10 august

Ziare.

DSU face precizari, pe Facebook, in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani care a participat la protestele din 10 august si care a murit in cursul noptii de 19 spre 20 august la Spitalul Judetean din Alexandria "In urma informatiilor continute in documentele de la interventia echipajelor medicale de urgenta si prim ajutor calificat din Piata Victoriei in noaptea de 10 august 2018, s-a constatat ca pacientul s-a prezentat la una dintre ambulantele SMURD aflate la fata locului, acuzand Epistaxis (sangerare la nivelul nasului).Pacientul a declarat echipajelor de urgenta ca suferea de boli cronice, precum hipertensiune arteriala, iar la momentul examenului clinic, pacientul era constient, cooperant, cu tensiunea arteriala marita (161/126), si oxigenare in limite normale (97%).In urma acordarii primului ajutor, i s-a propus pacientului transportul la spital, acesta refuzandu-l sub semnatura", spune DSU.Politistii si procurorii din Teleorman au declansat o ancheta si au deschis un dosar de cercetare penala in cazul barbatului in varsta de 62 de ani care a murit la Spitalul Judetean din Alexandria si despre care in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la protestul din 10 august din Piata Victoriei, dupa care ar fi suferit o puternica hemoragie nazala si bucala.Potrivit directorului medical al Spitalului Judetean Alexandria, Valentina Robu, barbatul a murit duminica seara la ora 20:45, iar reprezentantii unitatii medicale au anuntat Politia Teleorman, luni dimineata, dupa ce cazul a fost mediatizat.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Teleorman, Teodora Dragole, a declarat pentru News.ro ca politistii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman, au deschis un dosar de cercetare penala. Primele date arata ca barbatul, originar din Turnu Magurele, s-a prezentat la unitatea medicala din localitate in 15 august, iar in aceeasi zi a ajuns la Spitalul Judetean Alexandria, unde a primit tratament pana la momentul decesului.Cauza mortii nu a fost deocamdata stabilita, medicii legisti fiind cei care urmeaza a stabili motivul decesului.