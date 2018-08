Deputatii Puterii au lasat fara cvorum Comisia pentru Aparare, asa ca audierea lui Carmen Dan se amana

Ziare.

Sedinta comisiei a fost insa suspendata si reprogramata pentru martea viitoare de presedintele Dorel Caprar, dupa ce membrii PSD-ALDE nu au fost prezenti pentru a fi asigurat un cvorum.Vicepresedintele Comisiei, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a declarat la finalul sedintei ca membrii PSD-ALDE "s-au evaporat" pentru a nu asigura cvorumul si pentru a bloca orice tip de control parlamentar asupra Jandarmeriei."Am avut o sedinta a Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor. Era o sedinta ordinara,, facea parte din programul uzual al comisiei. Nu era nevoie de nicio alta aprobare, insa in momentul in care am introdus pe ordinea de zi solicitarea audierii celor implicati in evenimentele din 10 august, vorbesc de doamna Carmen Dan, de sefii din Jandarmerie...facand ceea ce noi, cei din Opozitie, cunoastem demult, si anume blocand orice tip de control parlamentar asupra Jandarmeriei", a spus deputatul Ovidiu Raetchi.Acesta a precizat ca in decursul zilei de marti vor fi trimise invitatiile catre sefii institutiilor responsabili de evenimentele din 10 august."Noi insistam sa avem o audiere de urgenta, pentru ca este o situatie foarte grava. Ne vom retrage in Biroul Comisiei si vom incerca sa trimitem invitatii pentru saptamana viitoare, pentru doamna Carmen Dan, pentru sefii Jandarmeriei, pentru conducatorul de la acea brigada speciala de interventii care se pare ca a avut un rol important, si pentru prefectul Capitalei", a adaugat liberalul.Potrivit acestuia, in sedinta de marti urma sa se discutein Comisia de Aparare.De asemenea, initial, invitatiile catre persoanele care urmeaza sa fie audiate ar fi trebuit trimise in cursul zilei de luni de catre Biroul Comisiei de Aparare, iar persoanele ar fi urmat sa se prezinte marti la audieri, dar s-a decis ca perioada este prea scurta.Raetchi a anuntat luni ca liberalii au cerut convocarea urgenta a comisiei, in vederea audierii sefilor din Jandarmerie si din MAI pe tema interventiei din 10 august din Piata Victoriei. Intr-un mesaj adresat presedintelui comisiei, Dorel Caprar, el a formulat o solicitare in 10 puncte in care arata ca se impun lamuriri, printre altele, cu privire la strategia ofensiva a Jandarmeriei, dotarile si armamentul de care au dispus jandarmii, precum si detalii legate de ordinul de interventie."In ultimele luni, am solicitat in mai multe randuri audierea ministrului de Interne si a sefilor din Jandarmerie, dupa o serie de interventii ingrijoratoare in cursul manifestatiilor de protest din Bucuresti.Ne doream sa aflam, in cadrul acelor audieri, ce conditii speciale au determinat interventii in forta, in contextul in care in Romania am avut sute de proteste pasnice.Din pacate, parlamentarii PSD-ALDE au votat de fiecare data impotriva convocarilor solicitate - desi acestea erau legitime, necesare, chiar obligatorii in baza atributiilor noastre. Daca nu intervenim atunci cand cetatenii acuza brutalitati ale fortelor de ordine, atunci cand sa o facem si care mai sunt atributiile noastre?Cred ca daca comisia nostra si-ar fi exercitat la timp aceasta atributie de control, daca am fi aratat Ministrului de Interne ca da socoteala cu adevarat in fata Parlamentului, nu am fi ajuns la interventia violenta din Piata Victoriei", a spus Raetchi in scrisoare.