Deputatul Stelian Ion a depus plangere la Parchetul General privind violentele din 10 august

Doru Oprea este protestatarul ranit la picior cu o grenada aruncata de jandarmi, care s-a si infectat cu o bacterie la Spitalul Municipal din Bucuresti, unde a stat internat timp de o saptamana."Am venit cu plangeri penale, cu denunturi penale. Colegul nostru Doru Oprea a fost una dintre victimele cel mai grav afectate de evenimentele din 10 august. A suferit o operatie in urma careia i s-a extras din picior un capac de grenada. Am toate actele medicale, avem plangerea penala, e si avocatul aici de fata impreuna cu care depunem in numele lui Doru Oprea plangerea penala", a declarat Stelian Ion, luni dimineata.Pana acum, numarul plangerilor depuse de victimele violentelor comise la mitingul diasporei, din data de 10 august, depaseste 700 . De asemenea, Parchetul General a cerut expertizarea gazelor folosite de jandarmi asupra manifestantilor.Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.Pe de alta parte, unii dintre cei care au incalcat legea au fost retinuti si au primit masuri privative de libertate. Arma care a fost sustrasa de la femeia jandarm a fost gasita, iar in fata procurorilor au ajuns sa dea declaratii prefectul si viceprimarul Capitalei, dar si comandantul Brigazii Speciale. Pana acum, nu s-au facut retineri decat din randul protestatarilor.A.D.