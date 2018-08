Disculparea regimului Dragnea cu notiuni naziste

Ziare.

com

In cauza, intre altele, e "creatia intelectuala", partial plagiata, a fostului ministru de externe al Romaniei, ex-presedinte al Adunarii Parlamentare a OSCE, ex-europarlamentar, ex-sef de comitete si comitii si, totodata, mare corupt, condamnat definitiv, Adrian Severin Care, solidar cu cleptocratia a comentat recent "Protestul diasporei", detaliind liniile de forta ale unui scenariu conspirationist utilizabil de catre regimul Dragnea intru justificarea barbariei jandarmeriadei. E o variatiune inepta, dar potential toxica a vituperarilor partial psihotice avandu-i in prim plan ba pe Soros, din afara, ba "statul paralel", care ar asedia chipurile "tarisoara".Potrivit lui Severin si altor politruci cu iesiri nu mai putin infecte, tinand bloguri si invitati perpetuu sa publice in presa securista, ori sa se produca dizgratios pe sticlele televiziunilor arondate, spre a-l sluji cat mai eficient pe liderul infractor al PSD, protestele romanilor din tara si expatilor n-ar fi ce sunt. In "viziunea" propagandistilor, fie ca sunt articulati, fara ca aceasta insusire sa le atenueaze infamia, fie ca-i concureaza in neghiobie gangava pe unii din guvernul Dancila, nici vorba ca protestele romanilor maltratati de jandarmi sa fie naturale. Sa fie explozia unei nemultumiri firesti.Caci, potrivit dezinformatorilor de serviciu, romanii pasnici, batuti ori gazati recent, cu tot cu sotiile, copiii si parintii lor, de catre lacheii cu haina de jandarmi ai PSD ar constitui un segment "manipulat" din Occident. Nici pomeneala, prin urmare, ca protestatarii sa fie in mod legitim suparati de strambarea legilor justitiei si de uciderea lenta a luptei impotriva coruptiei, in scopul salvarii de gratii a lui Liviu Dragnea si a partizanilor sai din oligarhie. "Dirijate", cum ar fi ele, din vest, de "globalisti antinationalisti", protestele ar fi, cica, un soi de "revolutii" portocalii, sau "colorate" redivivus."Descoperire" socanta? Nu foarte, pentru cunoscatorii tehnicilor de dezinformare. Pe care nu-i mira disparitia, ca prin farmec si magie, din discursul propagandei dragniote, a motivelor reale de insatisfactie a electoratului. Nici misterioasa evaporare, din acest narativ stupid, a frustrarii normale a romanilor din pricina directiei gresite in care e manata tara, cum cred opt din zece oameni nu-i suprinde. Cum nu-i uimeste escamotarea cu grija, in acelasi agitprop, a extenuarii si maniei romanilor, surmenati de rapacitatea cleptocratilor si infuriati de prostia, incultura si diversiunile guvernantilor, incercand, incompetenti si in acest domeniu, sa-i prosteasca pe romani.Pe de alta parte, din agitpropul dragniot nu lipsesc memele si temele extremismului clasic si national-comunismului, cu tot cu antioccidentalismul si antisemitismul lor, partial mascate, pudic, dar lesne decelabile. Intorcand pe dos realitatea, fostul diplomat -sef ignora polarizarea natiunii si antiromanismul populistilor cleptocratici. Ori criza de stat in care PSD a aruncat tara.In schimb "il vede enorm si il simte monstruos" pe cel, presupus, al unor vag determinati actori externi, care ar dori, pasamite, "destatalizarea Romaniei" si ar plonja-o intr-o "criza geopolitica".Raufacatorii, nota bene, nu domiciliaza la Kremlin. Sunt, evident, niste sinistri "adversari" ai "statului natiune". Or, spre a-i defini pe presupusii inamici publici ai PSD pe care, adecvat partidului-stat, il confunda cu institutiile publice, cu guvernul si cu statul insusi, Severin nu se da in laturi sa foloseasca belicosul slogan nazist al "plutocratiei".Termenul facuse o stralucita cariera sub Goebbels. Seful propagandei naziste il echivalase cu democratia si il asociase evreilor, afirmand ca "plutocratii" ar fi incheiat, impreuna cu ei, "un pact antigerman". Ei bine, Severin, care-l ataca si pe neamtul "comandant suprem", n-are probleme sa foloseasca in context similar, antioccidental, notiunea chemand candva la lupta pentru svastica.Ex-demnitarul PSDist o utilizeaza ca munitie de razboi menita sa ciuruiasca pretentiile protestatarilor #rezist care considera ca s-au luat la tranta cu coruptia, pentru salvarea justitiei, statului de drept si aliantelor occidcentale, cand de fapt ar fi, apud Severin, sageti in panoplia "plutocratilor globalizati".Enormitate mai mare si mai ridicola e, sa admitem, greu de produs. Dar de la scribul unor diatribe antiamericane oare ce se poate astepta? Confruntat cu o vertiginoasa erodare a popularitatii sale modice si cand a castigat alegerile, prin absenta de la urne a celor mai multi romani, PSD a redevenit ce a fost. In speta, un partid national-comunist care si-a abandonat de mult orice urma de anemica vocatie reformista si a trecut, sub sigla falsa a social-democratiei, la pescuitul in mocirla tenebroasa a ultranationalismului. Activitatea cu pricina e sprijinita de politruci gen Severin, care simuleaza lupta pentru statul-natiune in fata globalismului sorosist, cand, de fapt, au devenit pilonii demontarii democratiei in beneficiul unui regim cleptocratic si al tiraniei putiniste.In acest scop propagandistii amesteca sarguincios fragmente de adevar cu gogoase enorme, elucubratiile lor, partial codate, fiind destinate consumului oligarhiei locale, care, cu Dragnea in frunte, cauta sa sape concurenta externa, inclusiv a unor expati, manipularii interne si aburirii vestului.Interventiile lor cele mai toxice mimeaza cu succes nationalismul, fiind, de fapt, virulent antipatriotice, in masura in care tradeaza interesele nationale. Fiindca incearca nu doar sa salveze, ori sa spele imaginea rau patata a unui regim antimeritocratic, de penali, analfabeti si infractori. Ci si sa anihileze modernizarea si occidentalizarea de care are urgenta nevoie Romania.Cui prodest, in afara de Dragnea si de regimul sau? Nu-i greu de ghicit, privind spre rasarit.