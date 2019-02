Dosarul 10 august: Carmen Dan sustine ca se pune la dispozitia procurorilor si e "mai interesata decat oricine" sa se afle adevarul

Ziare.

"Eu, sens in care am facut tot ce puteam sa fac de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Am pus la dispozitie documente, am pus la dispozitie oameni care sa ajute procurorii in ancheta pe care o fac si imi cautam, pentru ca imi scosesem niste date care faceau trimitere la situatia din acest moment, si sunt trei dosare penale ce s-au finalizat cu trimiteri in judecata. 20 de persoane care au fost trimise in judecata. Acestea nu sunt din randul jandarmilor. Sute de jandarmi care sunt parte vatamata in aceste dosare", a spus ministrul Carmen Dan la Romania TV.Demnitarul a subliniat ca doreste si finalizarea anchetei in dosarul aflat la Parchetul General, referitor la jandarmii implicati, pentru ca subiectul public de discutie sa se stinga."Si credeti-ma, astept cu acelasi interes sa se finalizeze si dosarul care este in instrumentarea Parchetului General. Pentru ca cred ca trebuie sa existe un echilibru si pentru ca cred ca procurorii trebuie sa faca demersuri ca si acea ancheta sa mearga spre finalizare, pentru a inchide acest subiect. Eu n-am vazut pana in acest moment vreun jandarm condamnat si de aia cred ca, care face agenda unor persoane care sunt foarte interesate sa aseze iar Romania, cel putin in spatiul european, intr-o zona a neincrederii", a afirmat oficialul de la Interne.Intrebata despre afirmatiile viceprimarului Aurelian Badulescu in urma carora a fost chemat la parchet pentru a da un supliment de declaratie, Carmen Dan a apreciat ca atitudinea acestuia nu este una corecta."Nici n-as vrea sa comentez aceasta atitudine. Atunci cand iesi si spui ca ai mintit in fata procurorilor arata foarte mult despre felul in care te pozitionezi in fata organelor de cercetare penala. Si arata foarte mult despre caracterul persoanei. A creat un orizont de asteptare si apoi, asa cum ati observat si dumneavoastra, si-a nuantat declaratiile. Foarte rau ca s-a dus in fata procurorilor si a mintit, daca a mintit, foarte rau ca n-a spus adevarul, ca nu si-a adus contributia. Nimeni nu s-a temut de pozitionarea sa publica", a mai spus ministrul Internelor.Carmen Dan a aratat ca "" si ca la acest moment nu mai vede vreun impediment in finalizarea acestei anchete.. Eu stiu clar ca sunt la dipozitia, si am anuntat din primul moment lucrul asta,si in momentul in care ma voi prezenta, daca ma vor cita, nu voi face nimic altceva decat sa spun adevarul", a afirmat ministrul Carmen Dan.