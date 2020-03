Dosarul 10 august: De ce agresorii trebuie sa-i plateasca daune morale de 10.000 de euro jandarmeritei Stefania

A fost internata 4 zile

Aceasta este concluzia Judecatoriei Sectorului 1 in procesul in care 7 persoane au fost condamnate la pedepse intre 1 an si 2 ani si 8 luni cu suspendare, in dosarul agresiunii asupra Stefaniei Nistor. Doi dintre inculpati au fost condamnati si pentru uz de arma fara drept, cei care au furat arma Stefaniei Nistor. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit sentintei, huliganii implicati in acest caz nu se stiau inainte de aceste altercatii si nu au actionat conform unui plan dinainte stabilit, "ci dintr-un spirit gregar alimentat de manifestarile colective de ura si dispret indreptate impotriva jandarmilor de catre o factiune din randul protestatarilor". Despre motivele pentru care acestia au fost condamnati, la finalul articolului.Trei dintre huligani - Gabriel-Laurentiu Ilie, Ionut-Liviu Cojoaca si Claudiu-Mihai Dobre - au fost obligati sa ii plateasca Stefaniei Nistor daune morale de 10.000 de euro. Femeia ceruse de zece ori mai mult, 100.000 de euro.Iata motivele.La stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu moral, instanta de judecata a avut in vedere urmatoarele criterii: consecintele negative suferite de cei in cauza pe plan fizic si psihic, importanta valorilor morale lezate, masura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala, "".Potrivit datelor medicale, in urma loviturilor primite, in cazul Stefaniei Nistor leziunile traumatice au necesitat 4-6 (patru-sase) zile de ingrijire medicala, iar femeia a fost internata in perioada 11-15 august 2018 cu diagnosticul la internare: "policontuzionata".In esenta, Stefania Nistor a suferit leziuni minore, insa pe toata suprafata corpului, in urma loviturilor aplicate de cei trei huligani cu pumnii si picioarele, iar echipamentul din dotare pe care il purta (casca, scut s.a.) a atenuat forta acestor lovituri. Potrivit declaratiei mamei tinerei, Florina Nistor, aceasta a avut echimoze pe tot corpul si dureri fizice timp de doua saptamani, iar apoi a urmat tratament cu antiinflamatoare, "".", explica Judecatoria Sectorului 1.Instanta a apreciat ca suma de 100.000 de euro, solicitata de Stefania Nistor, este insa prea mare, "in raport de contextul social-economic actual si de prejudiciul moral suferit in concret de partea civila".Cuantumul stabilit trebuie sa fie echitabil, de natura a oferi o compensatie rezonabila, prin raportare la consecintele negative concrete suferite de partea civila pe toate planurile, insa nu poate reprezenta o imbogatire fara justa cauza, explica judecatorii."Instanta apreciaza ca varsta persoanei vatamate Nistor Stefania, de doar 23 de ani la momentul agresiunii, si imprejurarea ca aceasta nu avea o bogata experienta profesionala, ci se afla la inceputul carierei, au contribuit la perceperea evenimentului traumatic, in sensul ca in mod evident partea civila a resimtit temerea ca ar putea fi si pe viitor agresata in timpul exercitarii atributiilor de serviciu.", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Magistratii mai precizeaza ca Stefania Nistor, prin natura profesiei sale, a fost pregatita sa actioneze in situatii conflictuale ce pot degenera in violenta verbala si fizica, "insa aceasta imprejurare nu este de natura sa diminueze socul resimtit ca urmare a agresiunii, in contextul in care violentele s-au exercitat concomitent de catre mai multe persoane, dupa ce partea civila a fost despartita de dispozitivul de jandarmi, existand un dezechilibru evident de forte, atat numeric, cat si legat de sexele persoanelor implicate, victima fiind femeie, iar agresorii barbati".", explica magistratii cum au stabilit daunele morale la suma de 10.000 de euro.In ce priveste sentintele blande date huliganilor, pedepse intre 1 an si 2 ani si 8 luni cu suspendare, instanta a motivat ca cei implicati au recunoscut acuzatiile aduse de procurori, au colaborat cu organele de cercetare in acest caz si au respectat toate obligatile impuse in timpul procesului.In cazul a cinci dintre acestia, mai putin cei doi tineri acuzati de furtul si folosirea armei de foc, instanta a explicat ca "au actionat sub imperiul unor intense trairi colective stimulate de protestul organizat la data de 10 august 2018 si de reactia Jandarmeriei la violentele stradale".", arata Judecatoria Sectorului 1.In plus, acestia nu se stiau inainte de aceste altercatii si nu au actionat conform unui plan dinainte stabilit, "".," conchide Judecatoria Sectorului 1.Instanta a explicat contextul general, faptele au fost savarsite cu ocazia unui amplu protest public desfasurat in Piata Victoriei, iar cei implicati in acest caz au deturnat fiecare scopul unei manifestatii pasnice."Instanta apreciaza ca inculpatii, prin actiunile lor, au creat premisele agitarii unei multimi oricum tensionate si au pus in pericol potential un numar de aproximativ 100.000 de oameni, cei mai multi dintre acestia fiind protestatari pasnici", explica magistratii.Instanta constata ca actiunile inculpatilor au produs urmari minime in raport de conditiile de la acel moment, insa actiunile acestora au fost apte sa conduca, prin precipitarea multimii, la urmari cu mult mai grave, inclusiv decese.".Cat priveste persoana inculpatilor, instanta a constatat ca acestia sunt tineri, cu pregatire scolara medie sau universitara, integrati social si necunoscuti cu antecedente penale. Instanta constata ca toti inculpatii au dovedit o incapacitate in a-si stapani trairile si apar ca predispusi sa se implice in activitati antisociale necugetate, ignorand potentialele repercusiuni."Cu toate acestea, analizand circumstantele personale ale acestora,In acest context, singura explicatie pentru care inculpatii au savarsit infractiunile este aceea ca au actionat dintr-un instinct gregar, in mod impulsiv si teribilist, simtindu-se incurajati si antrenati de spiritul multimii si avand impresia ca se afla sub umbrela anonimatului, ca nu vor putea fi identificati si mai mult, ca raportat la dimensiunea si importanta sociala a manifestatiei de protest, contributiile lor individuale nu pot fi semnificative", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Astfel, instanta apreciaza ca rolul preponderent educativ al pedepsei poate fi asigurat prin condamnarea inculpatilor la inchisoare si acordarea beneficiului suspendarii executarii sub supraveghere, pericolul social concret al faptei savarsite de catre fiecare inculpat urmand a se reflecta in cuantumul pedepsei, termenul de supraveghere si obligatiile impuse.Instanta considera ca insasi existenta procesului penal, masurile preventive si obligatiile impuse au fost de natura a incepe reeducarea inculpatilor, acestia avand ocazia sa observe ca implicarea in acte de violenta nejustificata impotriva autoritatii poate avea grave efecte asupra situatiei juridice individuale.Trebuie spus ca, in acest caz, Jandarmeria Bucuresti s-a constituit parte civila, dar nu a precizat natura si intinderea pretentiilor si nici motivele sau probele pe care se intemeiaza, potrivit Codului de Procedura Penala, desi a fost citata expres in acest sens, arata instanta."In acest context, intrucat nu sunt indeplinite conditiile esentiale prevazute de lege pentru cererea de constituire ca parte civila, sanctiunea care intervine este inadmisibilitatea, motiv pentru care instanta va respinge cererea Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti in consecinta", explica judecatorii.