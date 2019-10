Dosarul 10 august: Huliganii recunosc acuzatiile si cer sentinte mai mici. Jandarmerita Stefania isi vrea mama audiata

"Recunosc faptele savarsite"

Este vorba de protestatarii implicati in lovirea celor doi jandarmi, Cristian Felega si Stefania Nistor, si de tanarul care a furat arma. Astfel, cinci persoane sunt judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: Laurentiu Gabriel Ilie, Claudiu Florentin Tanase, Tudor Alexandru Sutoiu, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre.In acelasi dosar, Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Daniel Dumitru, Mihail Gabriel Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, este judecat pentru uz de arma fara drept.Un magistrat a citit marti, in sedinta publica, rechizitoriul procurorilor si le-a adus la cunostinta acestora ca pot da declaratii in cauza, dar ca declaratiile pot fi folosite si in defavoarea lor. Judecatorul a aratat ca se pot judeca in procedura simplificata, daca recunosc faptele, si ar putea beneficia de o reducere a pedepsei cu o treime.Toti 7 au fost de acord. Ei au dat cate o declaratie in fata instantei.", au spus pe rand cei 7 tineri."Sunt intrunite toate conditiile prevazute de lege pentru judecarea in procedura simplificata", a afirmat judecatorul.Magistratul a apreciat insa ca in cazul lui Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, se impune readministrarea probelor de la urmarire penala pentru lamurirea situatiei de fapt: vizionarea in sedinta publica a imaginilor in care s-a produs sustragerea armei de la Stefania Nistor.Prezenta la termenul de astazi, jandarmerita Stefania Nistor a arata ca-si mentine solicitarea de a primi daune morale de 100.000 de euro. Pentru a dovedi daunele suferite, ea vrea ca instanta sa audieze doi martori: pe mama sa si pe un coleg.Si celalalt jandarm, Cristian Felega, isi mentine solicitarea de a primi daune de 100.000 de euro, potrivit avocatului acestuia.", a spus avocata jandarmului.In cazul in care Judecatoria Sectorului 1 ramane in pronuntare in acest caz, acesta ar fi primul dosar privind incidentele de la protestul Diasporei din 10 august 2018 care ar fi finalizat.