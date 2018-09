Dragnea acuza o finantare straina a protestului din 10 august. Tariceanu: N-am informatii concrete

Solicitarea PSD

"N-am informatii concrete in acest sens (referitor la finantarea din exterior a protestului din 10 august - n.red.) . Am vazut ca s-a vehiculat in spatiul public. De foarte multe ori imi pun intrebarea cum se reuseste o mobilizare surprinzatoare a unui numar important de manifestanti, care au fost in Piata fara sa fi avut vreo tema de revendicare.Si atunci sigur ca imi pun intrebarea daca nu exista ceva in spate, ce se doreste. Sigur ca aceste intrebari nu mi le pun numai eu si am vazut ca foarte multi analisti isi pun exact aceleasi intrebari, dar un element concret pe care sa vi-l dau acum nu am", a afirmat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in Parlament.Acesta sustine ca multi dintre participantii la protest au venit "ca la spectacol"."Daca ati observat, cei care participau la aceasta manifestare, cred ca cei mai multi dintre ei, nu aveau o revendicare comuna, ca sa nu spun ca nu aveau niciun fel de revendicare, ci venisera asa ca la un fel de spectacol, actiune mondena", a adaugat Tariceanu.Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Gheorghe Nucu Marin, a declarat, marti, dupa audierea de la Parchetul General in dosarul violentelor de la mitingul din 10 august, ca nu are informatii ca manifestatia ar fi fost finantata din strainatate Intrebat daca are informatii potrivit carora protestul din 10 august din Piata Victoriei ar fi fost finantat din strainatate, Marin a raspuns: "Nu, absolut nu".Procurorii militari de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au inregistrat 770 de plangeri depuse impotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august.Declaratia lui Nucu a venit in contextul in care PSD solicita institutiilor statului sa investigheze de urgenta informatiile care au aparut in spatiul public cu privire la finantarea externa a protestelor de strada si premeditarea actiunilor violente de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresit cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente "ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat"