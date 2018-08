"Duminica se anunta un nou protest la Guvern: Plecati pana nu moare cineva!"

Ziare.

Evenimentul se numeste "Nu Cedam!" si este organizat de Coruptia Ucide . Manifestatia este programata sa inceapa la ora 18:00 in Piata Victoriei."Nu putem da inapoi! Nu dupa ce PSD-ALDE a utilizat un aparat de represiune impotriva propriilor cetateni pe care chipurile ii guverneaza si le apara drepturile.Este inacceptabil, incalificabil si nu putem ramane impasibili. Ramanem in strada pana la cadereaGuvernului Dancila! Plecati pana nu moare cineva!", au transmis organizatorii.Si sambata seara au iesit in strada zeci de mii de romani. De aceasta data protestele au fost pasnice, fata de vineri seara cand lucrurile au degenerat si 452 de persoane, intre care 35 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SMURD.A.G.