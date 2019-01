Dupa ce a recunoscut minciuna, Aurelian Badulescu a fost citat din nou la Parchet: O sa spun ce am de spus!

Cand a avut loc audierea

"Am mintit"

Ziare.

com

"Luni, la ora 10:00, sunt invitat, sunt citat, la Parchetul Militar de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a declarat Badulescu pentruPrecizarile au fost facute dupa ce a spus miercuri seara ca a mintit procurorii care ancheteaza violentele de la protestul din 10 august 2018.Intrebat daca isi va schimba declaratia, Badulescu a explicat: "Nu am ce sa-mi schimb. O sa spun ce am de spus. Ce ma vor intreba si ce vor considera dumnealor ca trebuie sa aduc lamuriri eu, ca urmare a declaratiilor publice."Viceprimarul a explicat ca atunci cand a dat prima declaratie in acest dosar nu era inceputa urmarirea penala impotriva unor persoane. "Procedura ma obliga sa nu mai fac comentarii in legatura cu asta", a explicat Badulescu.Badulescu a fost audiat pe 24 august 2018, ca martor in dosarul violentelor de la protestul din 10 august 2018.Procurorii au facut primele puneri sub acuzatie in acest dosar pe 21 septembrie 2018.Precizarea privind momentul declaratiei facute la Parchetul General este importanta. Asta deoarece Codul Penal arata in cazul marturiei mincinoase ca: "(1) Fapta martorului care, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.(2) Marturia mincinoasa savarsita:a) de un martor cu identitate protejata ori aflat in Programul de protectie a martorilor;b) de un investigator sub acoperire;c) de o persoana care intocmeste un raport de expertiza ori de un interpret;d) in legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata ori inchisoarea de 10 ani sau mai marese pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(3) Autorul nu se pedepseste daca isi retrage marturia, in cauzele penale inainte de retinere, arestare sau de punerea in miscare a actiunii penale ori in alte cauze inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie, ca urmare a marturiei mincinoase.Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Realitatea Tv, ca a mintit la Parchet atunci cand a fost audiat in ancheta privind violentele de la protestul diasporei din 10 august."Dom'le, dupa cate am facut eu... Am mers pana acolo incat a trebuit sa mint. (...) Am avut o alta atitudine decat cea care ar fi trebuit atunci cand am declarat in fata organelor de urmarire penala ce m-au intrebat referitor la evenimentele din 10 august si am spus asta in contextul in care am vrut sa subliniez faptul ca am facut tot ce mi-a stat in putere ca sa trag cu acest partid", a afirmat Badulescu.