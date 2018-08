Europarlamentarul Maria Grapini jigneste romanii care vin la protest: Fara certificat de prost nu puteti participa la miting

Foto: Facebook/ Maria Grapini

Grapini a distribuit pe pagina ei de Facebook o postare potrivit careia "fara certificat de prost nu poti pariticpa la miting"."Informam diasporenii ca. Faranu puteti participa la miting!" - este mesajul din postarea distribuita online de europarlamentar.Iata o captura de ecran:Ulterior, Grapini le-a urat noapte buna fanilor din social media, dar nu inainte de a le spune ca le multumeste romanilor care nu se lasa "atrasi in tot felul de diversiuni"."Inainte de a va ura noapte buna, avand in vedere contextul, doresc sa multumesc romanilor din diaspora care muncesc cinstit si fac onoare Romaniei si care nu se lasa atrasi in tot felul de diversiuni. M-as bucura sa inteleaga si cei care doresc schimbarea guvernului prin violenta ca exista o cale democratica - votul!", a mai notat europarlamentarul pe Facebook.La cateva ora dupa ce a distribuit postarea, Grapini a sters-o de pe Facebook, intrucat mai multi internauti i-au reprosat faptul ca jigneste romanii."Esti o mizerie umana ...atat...Rusine sa ti fie ca jignesti niste oameni pe care nu ai cunosti si care iti platesc tie salariul ...niste neuroni iti trebuiau nu imunitate..." sau "mai aveti obraz???? dupa ce jignesti 4-5 milioane de romani plecate din tara? la ce ei duamna 7000 de euro lunar? ca sa jignesti? in sec 2 ar trebui sa zbori de acolo!" - au fost doar cateva dintre reprosurile primite.In urma cu putin timp, Maria Grapini a distribuit pe reteaua sociala un nou mesaj:De altfel, nu e prima oara cand romanii din diaspora sunt jigniti pentru faptul ca se intorc in tara pentru a participa la un miting antiguvernamental.Seful Inspectoratului de Stat in Constructii Vrancea, Cristian Prescornitoiu, a distribuit pe Facebook mai multe mesaje in care romanii din diaspora sunt jigniti intr-un mod incalificabil.Prescornitoiu a distribuit diverse mesaje postate de alte persoane pe diverse grupuri. Unul dintre mesajele distribuite este "10 august, cea mai mare sarbatoare europeana. Se goleste Europa de cersetori, hoti si curve ca se duc la protest in Romania".Amintim ca romanii din diaspora, din tari precum Italia, Marea Britanie, Spania sau Germania, s-au mobilizat pe Facebook si au anuntat ca vor organiza un miting antiguvernamental in 10 august, in Piata Victoriei din Capitala A.D.