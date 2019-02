Exclusiv Procurorul din 10 august rupe tacerea: ce s-a intamplat in Piata Victoriei, care au fost manipularile, cum se incearca anularea dosarului represiunii

S-au facut 6 luni de la evenimentele, represiunea spun eu, din 10 august, un dosar pe care dvs ati pus prima semnatura, mai precis pe actul de autosesizare. Ni se pare doar noua ca dosarul acesta inainteaza foarte greu?

Procurorul militar Bogdan Pirlog este cel care a asistat in Piata Victoriei la represiunea din seara de 10 august, a deschis dosarul prin autosesizare si a fost acuzat ca ar fi supervizat, de fapt, actiunea jandarmilor.Pentru prima data, in exclusivitate pentru Ziare.com, Bogdan Pirlog dezvaluie filmul acelei seri teribile, ce a vazut, cine era acolo, ce s-a intamplat si care a fost rolul sau. Totdata, procurorul Pirlog arata care sunt ciudateniile si nelegalitatile din ancheta Inspectiei Judiciare, inclusiv chemarea la audieri a jandarmilor, pentru a afla ce au declarat in fata procurorilor militari.Nu va pot raspunde decat din exterior, pentru ca dosarul se afla in lucru la Sectia parchetelor militare din cadrul PICCJ, unde a ajuns deoarece unele dintre persoanele cercetate au calitate care atrage competenta respectivei unitati.Trebuie tinut cont ca e un volum enorm de munca, undeva la 300 de tera de filmari la care se adauga audierea catorva mii de persoane. Deci, in mod obiectiv, aceste activitati presupun foarte mult timp.Activitatea a fost ingreunata si de nedesecretizarea unor documente de catre ministerul de Interne. De asemenea, modificarea legilor justitiei, care a facut ca delegarile mai multor colegi din cadrul Sectiei Parchetelor Militare sa inceteze, fapt ce a dus la necesitatea reorganizarii echipelor de ancheta din dosarul revolutiei si din cel al violentelor din 10 august, a provocat intarzieri inerente in cursul anchetei.Aveau acces, dar nu le puteau folosi ca probe cu respectarea dreptului la aparare. Nu le puteau prezenta avocatilor care nu au certificat ORNISS. Sa nu uitam ca toti aparatorii, si cei ai partilor vatamate, si cei ai tuturor suspectilor, pot face cerere de a participa la toate actele de urmarire penala.Pana pe 14 august. Noi am fost un fel de unitate de primire sesizari, care erau conexate la sesizarea din oficiu. In paralel, veneau sesizarile depuse la politie. Deci a fost o chestiune administrativa, la care s-au adaugat, desigur, ridicarea si conservarea probelor. Atat am avut timp sa facem. Ulterior, patru colegi din unitatea noastra, care au primit delegari, in conditiile CPP, au mai efectuat anumite activitati punctuale.Mult interes nici nu a fost pentru unii sa clarifice, iar pe de alta parte, cel putin in prima faza, era foarte dificil pentru mine sa clarific. Conduita mea era legata de ancheta. Era dificil sa raspund, dar acum, lucrurile clarificandu-se din anumitepuncte de vedere, nu cred ca mai e o problema., adica pentru toate faptele comise de militari in 15 judete, de la Tulcea - Constanta pana la Valcea - Olt inclusiv. Asta e competenta noastra.Da. La momentul respectiv aveam schema ocupata doar 50% si de aceea nu puteam avea doi procurori de serviciu. Acum suntem pe la 60%. Ar trebui sa fim 22 si avem 7 posturi vacante.Pana in 2014, activitatea era modica. Acum, Parchetul militar de pe langa PTB are cea mai mare activitate pe urmarire penala proprie dintre toate parchetele din tara, inclusiv cele civile.Nici nu era necesar, stia toata lumea ca urmeaza un miting in care sunt implicati jandarmi, structura militara in competenta noastra. Din punctul de vedere al structurii de comanda, dl general Alexandru era la comanda parchetelor militare, in locul dlui general Cosneanu, care era in concediu. Predase comanda conform procedurii.Pe la ora 16 au inceput sa apara informatiile pe fluxurile de stiri despre interventia jandarmilor, despre persoane ranite.Da. Din acel moment, evident a existat suspiciunea ca este posibil sa fi fost comise niste fapte de urmarire penala si din experienta stiam ca vor urma plangeri.M-a sunat dl general Alexandru, era spre sfarsitul programului, cred ca noi eram ultimii ramasi la serviciu pentru ca lucram la un dosar foarte important, in paralel cu sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ. Si i-am spus atunci ca ma voi duce in Piata Victoriei in drum spre casa pentru a verifica veridicitatea informatiilor aparute in spatiul public. Eu locuiesc oricum in zona.Am ajuns acolo...Exact. Am luat legatura cu organele de cercetare penala speciale ale Jandarmeriei, care erau la momentul respectiv in dispozitiv. Ei sunt echivalentul politiei judiciare pentru militari, un fel de politie militara judiciara, si lucreaza in baza delegarii procurorilor militari.N-a existat niciun dubiu ca sunt acolo pentru a face cercetari. Am discutat cu cei pe care i-am gasit acolo din structura de comanda,Cu persoane din conducerea Jandarmeriei, cu organele de cercetare speciala, cu reprezentantul Politiei Capitalei, cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, si cu viceprimarul Badulescu, care mi-au explicat de cine sunt gestionate camerele, unele de primariile de sector, altele de Primaria Capitalei.Da. Sunt cateva zeci de camere, unele nici nu se vad. Era acolo si un reprezentant al Politiei Capitalei, adjunctul DGPMB, dl chestor Nicu Dragos Orlando. Am discutat si cu dansul despre eventualele plangeri pentru purtare abuziva la sectiile politie.Nu, dar. Asta nu inseamna ca toate au fost confirmate, sunt si oameni de rea credinta care fac plangeri, dar datoria noastra e sa cercetam.Si nu am mai vrut sa se intample ca in alte cazuri cand la cateva zile mai venea cate o declinare si dura luni de zile pana se aduna tot dosarul.Nu,Numar de dosar penal aveam. La sfarsitul programului ramane un numar de dosar penal care e folosit daca se intampla ceva peste noapte, iar daca nu, a doua zi incepe inregistrarea cu el.Erau vreo 3000 de oameni acolo, nu se intampla nimic deosebit, de aceea m-am si concentrat pe camere. Inregistrarile arata cel mai bine daca a fost vorba sau nu de o interventie nejustificata, de purtare abuziva.Da, un autocar pe care l-am vazut parcat langa Guvern, pe latura de pe strada Paris, dar spatiul din acel centru de comanda e de vreo 2 mp, din ce am vazut apoi la televizor. Acolo nu puteau intra mai mult de 4 oameni odata. De acolo, inteleg ca erau umarite camerele Primariei in timp real, de catre persoane din structura Jandarmeriei, dar nu persoane din zona de comanda.Eu nu am vazut asa ceva.Prefectul si viceprimarul erau intr-o cladire in spatele Guvernului. Am stat acolo cateva minute, apoi m-am dus sa verific in teren.Eu m-am urcat pe un gard ca sa vad mai bine, altfel nu vedeai mare lucru in multime.In general l-am vazut in randul dispozitivului de jandarmi.L-am vazut tarziu, inteleg ca venise din concediu, era in curtea Guvernului. Dar mai mult nu vreau sa va vorbesc despre ce am vazut si ce era acolo pentru ca intram in zona de probatoriu.Am stat in zona ca sa am o privire de ansamblu asupra intregii desfasurari, a durat destul de mult.Nu, am mai raportat, dar era destul de greu pentru ca GSM nu prea functiona asa ca foloseam comunicarea pe whatsapp.Nu am apucat sa ma indepartez si au inceput sa se auda bubuiturile, a avut loc interventia, asa ca m-am intors. Lucrurile s-au deteriorat asa de tare incat nu am mai putut sa parasesc zona. Erau lupte pe strazi inclusiv in fata blocului meu, nici acasa nu puteam ajunge.Primele declaratii au fost ca acolo a fost prezent un procuror militar si el se va pronunta. Apoi supervizarea si cea mai frumoasa declaratie a fost data cred chiar de ministrul de Interne, care a spus ca jandarmii s-au aflat sub conducerea si coodonarea unui procuror militar.A fost interesant! Ba se incerca inducerea ideii ca i-am condus pe protestatari, ba pe jandarmi. Si, desigur,Nu prea aveam pe cine. Parchetul Militar nu are absolut niciun mijloc. Noi am fost uitati. Nu avem decat trei politisti delegati. Nu avem o politie judiciara a noastra. Abia acum 3 saptamani au fost stabilite cu Politia Capitalei prin ordin comun, proceduri de lucru pentru Bucuresti. Multa lume nici nu mai era constienta ca mai exista Parchetul militar.In noapte aceea, e adevarat ca asa cum am perceput eu. In afara de dl chestor Nicu Dragos Orlando, abia dupa incidentul cu jandarmerita si dupa ce am sesizat PTB, a ajuns cu greutate in Piata Victoriei dl Gavris, seful de la omoruri de atunci, insotit de un alt politist.DeciNu. Am mai fost in situatii de genul acesta la meciurile de fotbal. Pentru cei care avem activitate de teren e ceva obisnuit si se circumscrie obligatiilor statuate de art. 8 din CPP pentru a constata la timp si in mod complet faptele care constituie infractiuni. De asemenea, prezenta procurorului este necesara potrivit disp. art. 299 CPP pentru a se asigura ca orice infractiune este descoperita si orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie trasa la raspundere penala.Pana la ora 1, cand au picat toate comunicatiile. Eu am stat pana la 4 intr-o zona a curtii Guvernului putin vizibila, dar de unde puteam sa vad bine.Tocmai pentru a evita acesta situatie am stat mai departe. M-au intrebat, intr-adevar, despre ultrajele comise impotriva jandarmilor.Asa cum le-am spus si lor, pentru aceasta fapta competenta nu este a noastra, ci a parchetului civil. Noi avem competenta doar pentru toate faptele comise de militari.Atunci cand a fost stabilita competenta este evident ca nu au lucrat niste practicieni, pentru ca s-a ajuns la aberatia ca aceeasi situatie de fapt sa fie anchetata de doua parchete.Asa ceva ar trebui anchetat unitar. Si impreuna cu Forumul judecatorilor am propus cu ocazia modificarilor Codului de procedura penala sa se modifice legea, in sensul ca Parchetul militar sa cerceteze si faptele comise impotriva militarilor cand sunt in exercitiul atributiilor de serviciu.Deci le-am spus ca pentru faptele de ultraj sa se adreseze Parchetului Judecatoriei Sector 1 care are competenta teritoriala.Dupa incidentul cu jandarmerita am sesizat eu PTB,In randul Jandarmeriei, mai multe persoane au anuntat ca un jandarm ar fi fost injunghiat.Eu nu stiu, discutiile oficiale se purtau prin sistemul lor de telecomunicatii la care eu nu aveam acces. Le-am solicitat ulterior, cand dosarul era inca la noi, presupun ca au si ajuns la PICCJ. La fel am solicitat in cele patru zile filmarile camerelor stradale si filmari de la televiziuni.Initial am fost cercetat pentru necompletarea unui Registru de consemnare a proceselor verbale ale procurorului de serviciu.Pentru caSi nu mai exista de facto din 2006, pentru ca s-au schimbat ordinele care il reglementau fara sa precizeze si ce trebuie sa cuprinda acest registru.Dar, va repet, din 2014 textul de lege privind Registrul a fost abrogat.Prespun insa ca dna inspector Mates nu cunostea acest lucru. Inteleg ca acum a devenit inspector-sef adjunct cu delegatie, in locul dlui Stan.Dupa ce a cazut prima acuzatie, eaCat am avut semnal. SiNu stiu pe cine s-ar fi presupus sa informez si nu as fi informat. Pentru ca in discutia informala pe care am avut-o, inspectorul judiciar Plesa nu a stiut sa-mi indice in mod concret ce mi se imputa. Din punctul meu de vedere mi-am indeplinit toate obligatiile de informare prevazute atat de normele care reglementeaza activitatea Ministerului Public, cat si de cele militare.Mai sunt doi procurori cercetati: dl Codrut Mihalache si dl general Cosneanu, seful sectiei parchetelor militare.Eu am fost cel care s-a autosesizat, am fost in Piata, darCele doua dosare au fost conexate si sunt acum la PICCJ.Pentru ca a dispus prin delegare, in primele zile dupa preluarea dosarului la PICCJ, ca 3 sau 4 procurori ai Parchetului militar de pe langa PTMB sa efectueze anumite acte de urmarire penala, conform dispozitiilor din CPP. Era perioada de concedii. La noi s-au gasit 4-5 oameni, dar la sectia PICCJ chiar nu avea cine.Ei nu sunt o unitate operativa, nu se intampla multe lucruri de competenta lor in mod curent. In plus, erau sute de oameni care au venit sa depuna sesizari.In opinia mea da, desi nu ar trebui sa se intample asa ceva.CaDl general Cosneanu este acuzat ca ar fi avizat favorabil delegarea dlui Corbu la Sectia parchetelor militare din PICCJ, in pofida unui ordin al Procurorului general, care insa fusese abrogat intre timp.De asemenea, pare ca i se imputa si faptul ca l-ar fi desemnat pe dl Corbu sa efectueze urmarirea penala in cauza formata la SPM.Este dificil de precizat exact ce i se imputa d-lui general,Dl Cosneanu a dat doar un aviz consultativ, dar delegarea a fost decisa de dl Licu, care era la conducerea PICCJ in acel moment.Nu.Sanctionarea domniei sale nu are relevanta in dosar pentru ca nu a facut si nu face acte de urmarire penala. Dupa parerea mea, miza esteCand incepi cercetarea disciplinara fata de conducatorul institutiei, se ajunge la o subminare a imaginii si autoritatii lui.In opinia mea, actiunile disciplinare impotriva mea, a dlui Mihalache si a dlui Cosneanu sunt miscari disperate, ale unor persoane care eu consider ca servesc interese straine justitiei.A fost sesizata sectia pentru procurori cu actiunea disciplinara.Asa prevede legea: un inspector este incompatibil sa efectueze cercetari discplinare impotriva procurorilor /judecatorilor din cadrul parchetelor/instantelor unde a functionat. O dispozitie a Regulamentului IJ a restrans incompatibilitatea la ultima unitate unde a functionat. Dar Regulamentul nu poate modifica legea, asa ca am obtinut la CAB suspendarea acestuia si anularea lui in prima instanta.De asemeneaNu pot sa-mi explic, fara sa ma gandesc la interese straine actului de justitie, motivul pentru care din cei 15 inspectori judiciari, in cauzele care ma privesc trebuie sa participe de fiecare data si dna Mates.E foarte usor de dirijat repartitia lucrarilor, pentru ca se face in sistem ciclic si nu electronic, ca la instante. Sectia pentru procurori va discuta actiunea disciplinara undeva in martie.pentru ca dna Mates a efectuat acte de cercetare dupa ce Regulamentul era suspendat, deci nu mai avea nici macar acoperirea lui pentru a ignora incompatibilitatea.Nu s-au efectuat acte defalcate pentru mine si dl Mihalache sau d-l Cosneanu, astfel caE foarte straniu si ca la IJAm suspiciunea caAlta logica nu este.Si e total atipic ca Inspectia Judiciara sa faca cercetari cu privire la dosare noi. Dosarul avea in acel moment cateva saptamani. Inspectia a incercat sa ia contact direct cu tot dosarul, nu doar cu anumite aspecte care priveau strict cercetarea disciplinara.