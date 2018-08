Expert militar francez, despre protestul din 10 august: In Franta tehnologia permite identificarea protestatarilor violenti

Ziare.

Totodata, spune el, acestia din urma trebuiau avertizati privind existenta unor manifestanti violenti.Bertrand Cavallier a explicat intr-un interviu pentru News.ro ca in Franta tehnologia permite identificarea protestatarilor violenti si subliniaza ca manifestatia din 10 august "a fost atipica"."Manifestatia aceasta a fost atipica. Au existat protestatari violenti, unii pasnici, foarte multi, dar si altii care treceau prin zona. Astazi, noi folosim un alt mod de actiune. Tehnologia ne permite sa ii indentificam pe cei violenti. Avertizam si ii somam pe cei care sunt violenti sa paraseasca zona, iar daca nu se intampla, dispersam multimea prin combinarea deplasarii jandarmilor cu utilizarea gazelor, pentru a alunga in special elementele violente. In general, retinerile sunt facute dupa manifestatii.Exista apoi un raspuns pe linie juridica si raspunsul de natura penala vine foarte repede. In Franta, pentru a explica mai bine modul de actiune, invitam jurnalisti si reprezentanti ai clasei politice pentru prezentari si, astfel, ei isi fac o imagine despre ceea ce inseamna o astfel de misiune. Ajungem la o situatie de maturitate", a explicat expertul militar francez.Bertrand Cavallier mai spune ca, in Franta, atunci cand violentele au incetat, actiunea jandarmilor a incetat."Actiunile Jandarmeriei la astfel de evenimente sunt coordonate de Autoritatea civila, in primul rand. Ministrul de Interne este responsabil de ordinea publica, iar in fiecare caz in parte ea este sub coordonarea prefectului. In ceea ce priveste conducerea actiunilor, initiativa este a noastra, cand vorbim despre folosirea fortei. Legislatia este foarte clara acum, in Franta. A fost actualizata recent.In cazul violentelor fata de un jandarm sau politist sau cand nu mai putem apara obiectivul respectiv se poate folosi forta si toate mijloacele din dotare, respectand proportiile amenintarii. Un alt principiu este acela ca atunci cand violentele au incetat, actiunea noastra a incetat", a declarat expertul.In plus, Cavallier a afirmat, legat de imbunatatirea modului de actiune al Jandarmeriei Romane, ca schimbarile trebuie sa fie pe mai multe planuri.Cavallier este expert in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice, recunoscut la nivel european, si un cunoscator al sistemului de ordine publica din Romania, fiind implicat, in calitate de expert european, in diferite programe PHARE derulate in beneficiul Jandarmeriei Romane.Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.