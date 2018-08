Festivalul Anonimul, solidar cu protestatarii din Piata Victoriei

Ziare.

Miruna Berescu, directorul festivalului, a spus la inceputul serii: "Ne-am imbracat asa, adica in negru, pentru ca o parte din noi - oricat de mult imi doresc eu sa fim aici - sau sa vorbesc doar pentru mine, este acum in Piata Victoriei. Banuiesc ca si o parte din voi".Afirmatia ei a fost primita cu aplauze de cele cateva sute de persoane prezente la eveniment.Invitatul special al festivalului, Emir Baigazin, a ajuns vineri la Sfantu Gheorghe. Doua dintre filmele lui, "The Wounded Angel" si "Harmony Lessons", primele parti dintr-o trilogie, au fost proiectate dupa ce regizorul a fost premiat cu Trofeul Anonimul.Cineastul a multumit, in limba rusa, pentru trofeu. "Ma consider un regizor tanar. Impart acest premiu cu echipa mea - nu exista regizor care sa faca filme de unul singur. Este o onoare sa fiu pe lista cu celelalte persoane care au primit acest trofeu in trecut".Al treilea film al sau, "Would You Like To Stargaze" (2018) va avea premiera mondiala, sambata seara, la Anonimul.Un alt film al sau finalizat anul acesta, "The River", va fi prezentat in premiera mondiala la Festivalul de la Venetia 2018, unde a fost selectat in competitia Orizzonti.Cineastul va sustine, tot sambata, la Anonimul, un masterclass, iar alaturi de el va fi prezenta Aidana Kozhageldina, scenograful si designerul de costume al peliculei "Would You Like to Stargaze?".Cea de-a 15-a editie a Festivalului International de Film Independent Anonimul se va incheia sambata seara cu anuntarea castigatorilor - cel mai bun scurtmetraj romanesc, cel mai bun scurtmetraj strain si Trofeul Anonimul (cel mai bun lungmetraj) -, desemnati in baza votului publicului. Filmul care va incheia festivalul de anul acesta va fi "BlacKkKlansman" (2018), regizat de Spike Lee.