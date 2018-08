Firea a publicat protocolul pentru protestul din 10 august: In ce conditii a autorizat mitingul diasporei?

Ziare.

com

In protocol se precizeaza ca datele au fost stabilite de Primarie, pentru ca organizatorul, "desi a fost invitat", nu s-a prezentat la sedinta comisiei de avizare a adunarilor publice.Astfel, in lipsa organizatorului, Primaria a decis ca perimetrul de desfasurare a protestului sa fie Soseaua Kiseleff intre str. Ion Mincu si Piata Victoriei, str. Buzesti, bd Nicolae Titulescu, Bd Ion Mihalache, breteaua Iancu de Hunedoara, str Paris, Bd Lascar Catargiu."Raportat la numarul de participanti care vor fi efectiv prezenti in ziua adunarii publice si in functie de situatiile punctual aparute, zona de desfasurare a adunarii publice se va extinde dupa cum urmeaza: bd Lascar Catargiu pana la Piata Romana inclusiv bd Aviatorilor pana la Piata Charles de Gaulle inclusiv bd Kiseleff pana la Piata Arcului de Triumf, bd Nicolae Titulescu pana la intersectia cu str Dr Felix, str Buzesti pana la intersectia cu dr Polizu Calea Victoriei pana la intersectia cu bd Dacia", se mai arata in protocolul.A se remarca faptul ca este pusa la indoiala constant prin formulari cifra participantilor la protest.In ce priveste obligatiile care ii revin organizatorului, Primaria ii cere sa respecte limitele admise de zgomot, si prevederile legale in ce priveste ordinea si linistea publice in special intre 22:00 - 08:00 si 13:00 - 14:00.Sunt prevazuti si decibelii ce nu trebuie depasiti: "pentru interiorul zonelor functionale din mediul urban - parcuri - 60 de decibeli, iar valoarea limita a nivelului de zgomot pentru exteriorul locuintelor este de 55 decibeli in perioada zilei".Totodata, organizatorul isi asuma paza bunurilor, asistenta medicala si salubrizarea zonei, precum si delimitarea spatiului de desfasurare prin semnalizare distincta si vizibila.Tot organizatorul trebuia sa se asigure si ca "va lua masuri pentru evitarea situatiilor generatoare de risc la adresa participantilor la eveniment".Ca si organizatori protocolul ii numeste pe Emanuel Sorin Cioaca, Dan Ioan Paun, Florin Tara, Andreea Tiplea, Valentin Radu Smochina, Elena Apostol, Luminita Petrisor.In finalul documentului se precizeaza si ca "protocolul s-a incheiat in 2 exemplare, din care unul s-a predat organizatorului", insa exact faptul ca nu au avut acces la protocol a fost reclamat de Emanuel Cioaca.