Fizicianul Cristian Presura povesteste momentele de groaza traite vineri seara: A fost momentul meu de spaima

Ziare.

com

Acesta spune ca desi nu existau printre manifestanti oameni provocatori, cani lupi, cai speriati gata sa sara imediat in multime si jandarmi mascati cu bate si-au facut imediat aparitia printre oamenii pasnici."Dati SHARE va rog. Vreau ca jandarmul din stanga imaginii sa poata citi postarea. A fost momentul meu de spaima. Cainii lup care latra sub botnita. Caii speriati gata sa sara in multime imediat. Batele jandarmilor mascati si cu armura. Au venit neasteptat langa noi, langa pajistea de la Muzeul Antipa unde erau copii cu cateva ore inainte.Nimeni nu intelegea de ce au venit. Noi chiar nu am avut niciun provocator. Eram din Olanda, Anglia, Norvegia, Brasov si Bucuresti. Discutam, scandam, aprindeam luminite la telefoane. Apoi ei. Forta violentei. Gata sa sara pe noi. Nu intelegeam, nu intelegeam. De ce au venit?", scrie fizicianul roman pe Facebook.Cristian Presura spune ca a incercat sa vorbeasca cu jandarmul de langa el, insa superiorii sai ii taiasera sunetul pentru a nu auzi vocea oamenilor din strada.Cu toate astea, fizicianul roman afirma ca nu il uraste pe acel jandarm, pentru ca il considera fratele sau."M-am apropiat de jandarmul de langa mine. Am vrut sa ii spun ca nu il urasc. Ca este fratele meu. Mi-a facut semn in casca ca nu ma aude. Am inteles, dintr-odata, gravitatea situatiei. Sefii i-au taiat sunetul ca sa nu auda vocea noastra, atunci cand ne va bate si vom urla de durere. Sa nu fie influentat de ce spunem. Sa ne poata lovi fara sa auda gemetele durerii celor loviti.Sa se auda in casca doar vocea sefului dand comenzi. Am inteles ca actuala putere vrea sa ne dezbine. Nu va reusi. Dati SHARE va rog! Poate jandarmul va vedea postarea si se va recunoaste. Vreau sa stie ca nu il urasc. Sunt un fizician venit din Olanda, de la 2.000 de kilometri, pentru ca si el este fratele meu. Refuz sa urasc! Nu o voi face. Le spun tuturor romanilor, indiferent de culoarea politica, Romania se iubeste toata de departe. Am protestat impotriva actualei puteri politice, pentru viitorul tuturor romanilor! Continui sa cred in asta, din tot sufletul", mai spune Cristian Presura.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Protestul a fost in mare parte unul pasnic, insa au existat cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi. In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma protestului de vineri seara.Senatorul PNL Florin Citu spune ca dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul de Interne a primit 366 de milioane de lei, oameni din PSD si ALDE i-au spus ca institutia isi merita banii in plus, iar acest lucru se va vedea la protestele celor din Diaspora "Ai nimerit-o si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus", este mesajul transmis de cei din PSD si ALDE senatorului. Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.I.O.