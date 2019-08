Forte de ordine represive vs huligani: Cate dosare s-au deschis dupa violentele din 10 august si in ce stadiu sunt

Foto: Andreea Alexandru/ Mediafax/ Hepta

La un an de la protestul Diasporei din 10 august 2018, Ziare.com a analizat care este situatia anchetelor demarate de procurori in acest caz.Un numar de 18 huligani violenti au fost trimisi in judecata, niciun jandarm nu a fost inculpat, in ciuda sutelor de plangeri facute de protestatarii pasnici victime ale violentelor.Doua dosare in care au fost cercetati 18 huligani, iar jandarmii sunt parti vatamate, au ajuns in instanta si au inceput procesele.Rechizitoriile sunt semnate de procurori de la Parchetul Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 1. Dosarele au fost solutionate mai rapid deoarece in aceste cazuri au fost mai multe persoane arestate, iar probatoriul a fost administrat cu prioritate.Este vorba de dosarelesi, aflate pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, care au termene de judecata pe 17 septembrie, respectiv 10 septembrie, potrivit portalului instantelor.Unul dintre inculpati, Laurentiu Gabriel Ilie, este judecat in ambele dosare, pentru fapte similare.Dosarul "Furtului pistolului", in care unul dintre protestatari a furat arma din dotare jandarmeritei Stefania Nistor, a fost primul caz care a ajuns in instanta, pe 29 noiembrie 2018. Un numar de 7 persoane sunt judecate in acest dosar instrumentat de Parchetul Capitalei.Cinci persoane sunt judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: Laurentiu Gabriel Ilie, Claudiu Florentin Tanase, Tudor Alexandru Sutoiu, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre. Este vorba de barbatii care apar pe inregistrarile video lovindu-i pe jandarmii Stefania Nistor si Cristian Felega.In acelasi dosar, Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Daniel Dumitru, Mihail Gabriel Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, este judecat pentru uz de arma fara drept.Cei doi jandarmi care au fost loviti de huligani in timpul protestului din 10 august, Cristian Felega si Stefania Nistor, cer fiecare daune morale de 100.000 de euro agresorilor.Un numar de 12 persoane au fost trimise in judecata in cel de-al doilea dosar, al "Huliganilor", la sfarsitul anului 2018. Un dosar intrumentat de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1.Acuzatiile sunt de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dar unii dintre inculpati au si acuzatii de distrugere sau de port si folosirea fara drept de obiecte periculoase, respectiv o prastie cu bile.Este vorba de: Ionut Mocanu, Bogdan - Marian Dinu, Adrian - Eugen Iordache, Daniel - Traian Somesan, Claudiu - Daniel Ticu, Ciprian - Valentin Velici, Georgian - Marian Voicu, Laurentiu - Gabriel Ilie (judecat si in primul dosar - n.red.), Mihai Stefan, Cosmin Nicusor Stroe, Stefania - Aura Badalan si Petru Alexandru Ciumas.Cei mai multi inculpati au recunoscut acuzatiile, dar au incercat sa-si justifice faptele ca o forma de aparare fata de actiunile jandarmilor. O parte dintre acestia au refuzat sa faca declaratii, iar altii le-au negat.O parte din ancheta, in care jandarmii sunt parti vatamate, este in continuare pe masa procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1.Ancheta este "in rem" si sunt efectuate cercetari pentru fapte de violenta: aproximativ 300 de fapte de ultraj, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice etc.Megadosarul in care 560 de persoane sunt parti vatamate/parti civile si in care sunt cercetati mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne a fost deschis initial de procurorii militar, iar dupa 11 luni de ancheta a fost declinat la DIICOT.O perioada in care au existat contre intre magistratii militari si Ministerul Afacerilor Interne privind intarzieri nepermise in declasificarea unor documente.Decizia de a declina ancheta vine dupa Jandarmeria s-a plans ca actiunile manifestantilor, prin amploarea si modul de desfasurare, au fost de natura sa puna in pericol securitatea nationala. Acuzatiile: tentativa la infractiunea de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Aceasta infractiune atrage competenta DIICOT.Ancheta parea ca stagneaza inca de cand era intrumentata de procurorii militari, dar dupa preluarea de catre DIICOT nu a mai iesit in spatiul public nici macar un detaliu despre ce acte procedurale se mai fac.In aceasta ancheta au fost pusi sub acuzare sefi din Jandarmerie si un fost secretar de stat din Ministerul de Interne. Toti cei implicati au ramas in functii dupa punerea sub acuzare.a fost ofiterul care a coordonat interventia jandarmilor la protestul din Piata Victoriei. Dupa 10 august 2018, el a fost numit in functia de sef al Jandameriei Bucuresti, pe care a ocupat-o aproape un an. In prezent s-a inscris la concursul pentru functia de adjunct al sefului Jandameriei Bucuresti.Cazan este cercetat pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals.era la conducerea Jandarmeriei Romane in 10 august 2018. Ulterior a fost imputernicit prim - adjunct al sefului institutiei. In prezent, ofiterul conduce Jandarmeria Bucuresti.Sebastian Cucos este cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.era prim - adjunct al sefului Jandarmeriei Romane in 10 august 2018. Ulterior el a preluat conducerea institutiei. In prezent, ofiterul a revenit in pozitia de Numar 2 la conducerea Jandarmeriei.Catalin Sindile este cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.ocupa pe 10 august 2018 functia de secretar de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. In decembrie 2018 el a fost numit secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului in cadrul Ministerului Apararii Nationale.Mihai Dan Chirica este cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.