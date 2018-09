Gabriela Firea a fost chemata la Parchetul General sa dea declaratii in dosarul protestelor

Ziare.

Invitatia procurorilor vine dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, Gabriela Firea a facut o serie de declaratii si precizari la adresa colegilor din PSD si membrilor din Guvern.De altfel, intr-o alta declaratie sustinuta duminica, Gabriela Firea a aparat-o pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, o apropiata a sa, si a spus ca ordinul de evacuare al pietei in 10 august nu continea detalii cu privire la modalitatea de interventie, dar Cliseru a fost indicata ca responsabila tocmai pentru a se ajunge la Firea."Cand am vrut sa facem targul de Craciun in Piata Victoriei, am fost lasata singura, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigat de alarma, dar probabil ca unii colegi au crezut ca ei nu vor fi vizati. S-a intamplat pe 10 august. I-am reprosat doamnei ministru (Carmen Dan, n.red.) ca prin strategia de comunicare a vrut sa transfere raspunderea pentru tot ce urma sa se intample pe umerii prefectului. Deodata, prefectul, care doar contrasemneaza un ordin intocmit de militari, apare ca personaj principal.In noaptea aceea s-a mentionat in presa numele prefectului, a doua zi, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a spus ca prefectul a dat ordinul de interventie, urmarind probabil reactiile si presa internationala si vazand ca interventta e considerata mai agresiva. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a aratat catre prefect, presa spunand ca a lucrat cu primarul general. Asa am ajuns vinovat de serviciu ca eu am pus la cale interventia, pentru ca omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, la Romania Tv.