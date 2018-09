Gabriela Firea, audiata 3 ore la Parchet: S-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitor - UPDATE

s-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitor

Nu avea acces nici la documente clasificare, nu avea aviz ORNISS. Din 5 iunie era numita in functie

am inteles ca era in concediu, dar ca ulterior si-a facut rechemare oficiala pentru a participa, la coordonare

O apara pe Speranta Cliseru

Firea a explicat ca a raspuns tuturor intrebarilor puse de procurorul militar si ca a adus si inscrisuri in sustinerea afirmatiilor sale, acte pe care le-a lasat la parchetul militar."A fost vorba despre elemente care sunt in responsabilitatea primarului Capitalei si ale Primariei Generale, sau ale viceprimarului, sau ale celorlalti colegi ai nostri, in special, cele privind autorizarea mitingului. Solicitarile depuse pentru autorizarea mitingului, daca au fost sau nu aprobate, daca a existat un organizator care si-a asumat raspunderea legala pentru manifestarea din 10 august", a explicat Gabriela Firea.Edilul a explicat ca Primaria nu are atributii militare, raspunzand unei intrebari privind interventiile jandarmilor."Acum fac o declaratie politica, nu juridica,. Ancheta va scoate la iveala ca nu are nicio vinovatie, din cate stiu si din cate m-am informat, ea nu poate avea acces la ordine militare, este un prefect recent numit.. Prin urmare, nu a facut altceva decat, potrivit legii, la socitarea reprezentantului Jandarmeriei aflat in acea camera de la Piata Victoriei, sa contrasemneze, deci nu sa scrie, ci sa contrasemneze acel ordin care fusese intocmit, scris de reprezentantul Jandarmeriei. Asa precizeaza legislatia in vigoare", a declarat Firea.Potrivit primarului, Speranta Cliseru a contrasemnat ordinul de interventie, care ar fi fost intocmit de catre reprezentatul Jandarmeriei: "Din ce a spus dl viceprimar, ar fi fost domnul Laurentiu Cazan. Asta din surse deschise".Gabriela Firea a facut mai multe declaratii cu privire la Carmen Dan."Este o ancheta nepublica, nu vreau sa ma antepronunt. Eu am facut declaratii care au caracter administrativ si politic, nu juridic. Din surse deschise, in ziua mitingului. Am facut aceasta precizare in forul statuar (al PSD - n.red.), nu mai vreau sa insist, respect decizia colegilor mei. Atrag atentia asupra faptului ca eu am sustinut declaratiile cu argumente", a mai spus Firea.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a prezentat astazi la Parchetul General pentru a fi audiata in calitate de martor in dosarul in care procurorii militari ancheteaza modul in care jandarmii au intervenit in Piata Victoriei la protestul Diasporei din 10 august."Voi raspunde intrebarilor domnului procuror, la sfarsit voi face o ampla declaratie de presa", a declarat Gabriela Firea, inainte de a intra la audieri.Primarul Capitalei a aratat ca are probe prin care sa-si sustina declaratiile publice facute in ultima perioada. "Intotdeauna eu vorbesc doar pe baza de argumente, nu doar in domeniul juridic, ci si cel politic", a spus Firea."Procurorul m-a contactat si mi-a spus ca trebuie sa fiu audiata, in dosarul care este acum in ancheta, privind interventia jandarmilor la mitingul din 10 august. Va promit ca la sfarsit voi da o declatie de presa extinsa si voi raspunde intrebarilor", a conchis Firea.Invitatia procurorilor vine dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, Gabriela Firea a facut o serie de declaratii si precizari la adresa colegilor din PSD si membrilor din Guvern.De altfel, intr-o alta declaratie sustinuta duminica, Gabriela Firea a aparat-o pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, o apropiata a sa, si a spus ca ordinul de evacuare al pietei in 10 august nu continea detalii cu privire la modalitatea de interventie, dar Cliseru a fost indicata ca responsabila tocmai pentru a se ajunge la Firea."Cand am vrut sa facem targul de Craciun in Piata Victoriei, am fost lasata singura, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigat de alarma, dar probabil ca unii colegi au crezut ca ei nu vor fi vizati. S-a intamplat pe 10 august. I-am reprosat doamnei ministru (Carmen Dan, n.red.) ca prin strategia de comunicare a vrut sa transfere raspunderea pentru tot ce urma sa se intample pe umerii prefectului. Deodata, prefectul, care doar contrasemneaza un ordin intocmit de militari, apare ca personaj principal.In noaptea aceea s-a mentionat in presa numele prefectului, a doua zi, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a spus ca prefectul a dat ordinul de interventie, urmarind probabil reactiile si presa internationala si vazand ca interventta e considerata mai agresiva. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a aratat catre prefect, presa spunand ca a lucrat cu primarul general. Asa am ajuns vinovat de serviciu ca eu am pus la cale interventia, pentru ca omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, la Romania Tv.