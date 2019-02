Gazele trase la protestul din 10 august, expertizate de procurori. Declasificarea documentelor intarzie ancheta

Ziare.

Procurorii anunta ca pana acum au fost audiati 1.180 de martori si 560 persoane vatamate/parti civile. Potrivit anchetatorilor, o parte din martori si din persoanele vatamate au depus inscrisuri si acte medicale cu privire la vatamarile suferite, se arata intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com."De asemenea, au fost administrate, in parte, probatoriile solicitate de acestea, au fost vizionate mediile de stocare care contin imagini inregistrate in timpul evenimentelor, atat unele depuse la dosar de persoanele vatamate, cat si cele transmise de catre institutiile de ordine publica sau de alte persoane juridice", sustin procurorii.Totodata, anchetatorii mai arata ca este in curs de efectuare expertiza fizico-chimica asupra substantelor cu efect iritant lacrimogen folosite de fortele de ordine in cursul interventiei."Procurorii militari au efectuat demersuri pentru desecretizarea documentelor intocmite de structurile care au avut atributii si au actionat in data de 10 august 2018, o parte dintre aceste documente fiind declasificate si inaintate organelor de urmarire penala pentru a fi avute in vedere la solutionarea cauzei", arata sursa citata.