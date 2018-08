Gerea (ALDE): De vina pentru violentele de la proteste sunt PNL, USR si Iohannis

Sute de oameni au ajuns la spital, dupa proteste

"Evenimentele care au avut loc vineri seara in fata Guvernului sunt regretabile. Dreptul cetatenilor la libera exprimare nu poate fi ingradit, insa nu putem sa fim de acord cu grupuri de agitatori si de persoane care au ca unic scop producerea de incidente. Actele de violenta din Piata Victoriei sunt rodul unei campanii de instigare si de dezinformare care a avut loc in ultimele zile din partea PNL si USR, impreuna cu presedintele Iohannis. Este pacat ca un protest pasnic al unor oameni care isi exprimau opinia a fost confiscat politic si transformat intr-o manifestatie violenta, in urma careia au avut de suferit sute de persoane, printre care si 35 de jandarmi care au necesitat ingrijiri medicale, 11 au fost transportati la spital, dintre care o femeie jandarm se lupta in acest moment pentru viata sa", a declarat ANdrei Gerea, potrivit unui comunicat de presa.El a mai spus ca actele de violenta impotriva jandarmilor, actele de huliganism nu pot fi acceptate in nicio societate."Este condamnabil faptul ca lideri politici, aici ii nominalizez pe Ludovic Orban Dan Barna , care au stat in spatele protestului de vineri seara, dar chiar si presedintele tarii, sunt orbiti de conflictul politic si isi dau girul pentru astfel de manifestari. Sper ca, tratand lucrurile la rece, acesti lideri politici iresponsabili, printre care si presedintele, cel care detine si calitatea de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, sa realizeze gravitatea situatiei pe care au generat-o incurajand protestele, incitand oamenii si manipuland", a adaugat liderul ALDE.El a reiterat faptul ca legitimitatea coalitiei PSD - ALDE este data in urma alegerilor."Am fost acuzati ca la mitingul PSD - ALDE in Piata Victoriei au ramas gunoaie pe carosabil. Ei bine, vedem care sunt consecintele unui protest sprijinit de opozitie, de grupari al caror scop nu e altul decat a se lupta cu actuala guvernare: zeci de oameni in spital, 11 jandarmi raniti , sute de persoane care au avut nevoie de asistenta medicala. Intr-o democratie, legitimitatea pentru a guverna este data prin vot exprimat in alegeri libere.Romanii au ales in 2016 sa isi acorde sprijinul pentru partidele din coalitia PSD - ALDE, el fiind de altfel confirmat in repetate randuri de sondajele de opinie. Vointa romanilor nu poate fi contestata si nici incalcata de lideri politici si de presedintele tarii. Asteptam ca presedintele tarii sa isi exercite atributiile de moderare la nivelul societatii, nu sa devina partizan cu protestatarii care au creat situatia grava de vineri seara, in urma careia au de suferit sute de oameni, printre care si jandarmi care isi faceau datoria si care se luptau pentru mentinerea ordinii si apararea oamenilor care manifestau pasnic. Protestul de vineri seara a fost confiscat politic de catre partidele de opozitie.Refuz sa cred ca persoanele care au generat violentele din Piata Victoriei sunt romani din diaspora. Partidele din opozitie si alti lideri politici au folosit romanii din diaspora si protestul pe care l-au anuntat drept scut pentru a critica si pentru a ataca Guvernul. Deja sunt depasite anumite linii rosii in ceea ce priveste batalia politica, iar lucrurile pot degenera. Fac apel la responsabilitate in aceste momente din partea tuturor factorilor politici, a presedintelui Iohannis, cel care este orbit de interesul sau politic si de dorinta de a castiga un nou mandat .", a conchis deputatul Andrei Gerea.Reamintim ca 440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la protestul din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.De fapt, oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, la manifestatia de vineri, ca totul a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.Manifestantii au fost afectati de gazele lacrimogene, dar si de grenade sau batuti de jandarmi. Printre ei se numara si fiica de 16 ani a senatorului USR Vlad Alexandrescu , care a fost luata pe targa, in stare de inconstienta, dupa ce a inhalat gazele.