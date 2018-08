Grapini justifica jignirea protestatarilor facand trimitere la un interviu difuzat de Antena3

LIVE

Maria Grapini a distribuit, miercuri, pe contul sau de Facebook, o postare a unui alt utilizator al retelei de socializare cu mesajul " Informam diasporenii ca taxa de prost se plateste la sediul USR. Fara certificat de prost nu puteti participa la miting ". Ulterior, postarea a fost stearsa de pe contul de Facebook al eurodeputatului.Europarlamentarul a declarat ca nu ar fi distribuit postarea daca Ovidiu Grosu, autointitulat organizatorul mitingului de protest al diasporei, programat sa se desfasoare pe 10 august, in Piata Victoriei, nu ar fi instigat la violenta intr-un interviu acordat Antena3."Am distribuit pentru a se vedea ca nu toata diaspora are acelasi punct de vedere. O doamna din diaspora a postat acest lucru. Eu am distribuit o singura data, fara sa fac niciun comentariu. Mesajul meu este ca nu se poate nimeni erija ca reprezinta toata diaspora.Eu m-am intalnit cred ca mult mai mult decat aia care injura pe Internet cu romani din toate statele, sunt romani care-si vad de treaba lor, care muncesc, sunt corecti, inteleg ce inseamna democratia, inteleg ca nu atacand jandarmii si nu violand sotiile demnitarilor cum indeamna unii, se rezolva problema in democratie, ci prin vot si alegeri. Dar acum e vara si probabil au mintile infierbantate unii. (...)Din pacate, agresivitatea si radicalizarea aceasta a societatii nu duce la nimic bun. Nu schimbarile din luna in luna a ministrilor sau a Guvernului rezolva problema. Spun foarte clar, poti sa nu fii de acord cu cineva, dar nu injurand, amenintand, nu spunand ca trebuie sa fie sange pe strada, ca trebuie sa omoram jandarmii, sa impuscam jandarmii, sau ce mai spunea acel individ.Deci, practic,, dar am distribuit sa se vada clar ca este de la o doamna care traieste in alta tara, nu in Romania", a explicat Maria Grapini.Intrebata daca este de acord cu afirmatia ca "fara certificat de prost nu puteti participa la miting", Grapini a raspuns negativ."Nu, nu, nu, dar nu sunt nici de acord cu...pentru ca a mai fost un punct care m-a determinat sa distribui. Eu am fost la Galati intr-o problema si seara, pe faleza, m-am dus sa ma plimb si un grup de tineri cu tricouri USR m-a oprit si pe mine, imi dadea sa semnez noaptea pe faleza niste tabele.Nu sunt de acord, totusi, sa fortam nota si un partid politic sa monopolizeze orice nemultumire a unui cetatean. Sa preia de la cetateni problemele, sa si le puna in platforma lor politica, sa candideze si in 2020 sa avem si noi un procent de 90% de iesire la vot", a declarat Grapini.Aceasta a adaugat ca in democratie nu se schimba guvernele "anarhic, pe strada"."Nemultumirea mea este ca dupa 30 de ani nu se intelege mecanismul democratic. Cand am fost revoltata maxim, de exemplu in 2005, cu impartirea energiei, baietii destepti si asa mai departe, am spus ca alta solutie nu este decat sa intru in politica si sa incerc de acolo.Pai oamenii astia nemultumiti sa intre in politica si sa incerce. Asa e in democratie, nu se poate altfel. Nu putem, anarhic, pe strada, sa schimbam guverne, ne ducem inapoi in lumea a treia", a mai spus Grapini.principalele momente ale zilei de dinaintea marelui protest antiguvernamental - Ziua marelui miting se apropie: "PSD distruge Romania, actionam in legitima aparare"